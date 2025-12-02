Ледяной беглец в Атлантике: «Роскосмос» показал, как дрейфует самый большой айсберг на Земле

Государственная корпорация «Роскосмос» распространила в своём официальном канале в одной из социальных сетей спутниковое фото крупнейшего на Земле айсберга — А23а, который движется по Атлантическому океану.
Снимок, выполненный с помощью спутникового комплекса «Кондор-ФКА», позволяет увидеть, что массив льда раскололся на несколько крупных фрагментов.
А23а прежде занимал площадь свыше 4,1 тысячи квадратных километров (по состоянию на 1986 год), однако со временем он сократился в размерах. В сентябре специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) установили, что айсберг уменьшился примерно на 20 процентов.
Прежние масштабы ледяной глыбы сохранены лишь частично, а новые обломки начали самостоятельное плавание.
Несмотря на внушительные размеры, фрагменты А23а не представляют опасности для морских судов: современные радиолокационные системы своевременно фиксируют их движение. Это позволяет флоту избегать случайных столкновений даже с такими большими объектами.
Ранее сообщалось, что зима в текущем мгоду будет холоднее прошлой.