Городовой / Город / Ледяной беглец в Атлантике: «Роскосмос» показал, как дрейфует самый большой айсберг на Земле
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ледяной беглец в Атлантике: «Роскосмос» показал, как дрейфует самый большой айсберг на Земле

Опубликовано: 2 декабря 2025 20:00
Ледяной беглец в Атлантике: «Роскосмос» показал, как дрейфует самый большой айсберг на Земле
Ледяной беглец в Атлантике: «Роскосмос» показал, как дрейфует самый большой айсберг на Земле
Global Look Press / Terry Martin / Russian Look

Площадь айсберга А23а в сентябре превышала 1,4 тысячи квадратных километров, и он сохраняет статус крупнейшего в мире.

Государственная корпорация «Роскосмос» распространила в своём официальном канале в одной из социальных сетей спутниковое фото крупнейшего на Земле айсберга — А23а, который движется по Атлантическому океану.

Снимок, выполненный с помощью спутникового комплекса «Кондор-ФКА», позволяет увидеть, что массив льда раскололся на несколько крупных фрагментов.

А23а прежде занимал площадь свыше 4,1 тысячи квадратных километров (по состоянию на 1986 год), однако со временем он сократился в размерах. В сентябре специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) установили, что айсберг уменьшился примерно на 20 процентов.

Прежние масштабы ледяной глыбы сохранены лишь частично, а новые обломки начали самостоятельное плавание.

Несмотря на внушительные размеры, фрагменты А23а не представляют опасности для морских судов: современные радиолокационные системы своевременно фиксируют их движение. Это позволяет флоту избегать случайных столкновений даже с такими большими объектами.

Ранее сообщалось, что зима в текущем мгоду будет холоднее прошлой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью