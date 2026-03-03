Древнейший город, где жили первые племена русов: ныне популярный курорт - местоположение, в чем уникальность

Этот поселок ежегодно привлекает толпы туристов. Здесь уникальный пляж, чистый воздух и прекрасная атмосфера для семейного отдыха. Однако не все туристы знают, что история этого места уходит корнями в глубокую древность. Речь идет о Голубицкой.
Местоположение
Станица Голубицкая расположена на берегу моря всего в десяти километрах от Темрюка на территории Краснодарского края. Хотя сам поселок был основан в 1879 году казачьим сотником Голубицким, который и дал месту свое имя, люди обживали эти земли задолго до этого, пишет портал "101Hotels".
Первое упоминание о Руси
Археологические находки свидетельствуют о том, что еще до прихода византийцев здесь проживали древние славяне. Более того, ученые полагают, что именно Таманский полуостров, где находится Голубицкая, связан с первыми упоминаниями о Руси. Еще в VI веке Псевдо-Захарий писал о народе Рос, жившем на Тамани.
Что говорят археологические раскопки
На месте современной станицы, как показали раскопки древнего городища Голубицкое, еще тысячу лет назад существовали поселения племен русов. Ученые предполагают, что в XI-XIII веках здесь располагался процветающий город Руссия, о котором упоминают византийские и арабские источники. К сожалению, этот город был разрушен во время татаро-монгольского нашествия.
Современная станица Голубицкая
Сейчас курорт - настоящий магнит для отдыхающих со всей России, привлекающий ласковым Азовским морем, пляжами, живописными виноградниками и целебными грязями.
Уникальность пляжей
Местные пляжи – это идеальное сочетание мелкого песка и ракушечника. Благодаря такому составу, поверхность остается приятной для ходьбы босиком даже в самый жаркий полдень, не обжигая ступни.
Лечебное озеро
Особое место среди природных богатств Голубицкой занимает Голубицкое озеро. Расположенное прямо у моря, недалеко от центрального пляжа, оно славится своими лечебными грязями. Озеро неглубокое, его максимальная глубина всего полтора метра, но его грязи – настоящий кладезь полезных веществ. Они насыщены бромом, йодом, кальцием и сероводородом.
"Каждый год приезжаем всей семьей именно в Голубицкую. Природа там шикарная. Куча местечек, куда можно съездить на экскурсию: соленые озера, грязевые вулканы, виноградники. История тоже удивляет своей глубиной. Однозначно рекомендую", - поделилась опытом Олеся из Кирова.
