Древнейший город, где жили первые племена русов: ныне популярный курорт - местоположение, в чем уникальность

Назван российский курорт, на месте которого располагался древнейший город Руссия

Этот поселок ежегодно привлекает толпы туристов. Здесь уникальный пляж, чистый воздух и прекрасная атмосфера для семейного отдыха. Однако не все туристы знают, что история этого места уходит корнями в глубокую древность. Речь идет о Голубицкой.

Местоположение

Станица Голубицкая расположена на берегу моря всего в десяти километрах от Темрюка на территории Краснодарского края. Хотя сам поселок был основан в 1879 году казачьим сотником Голубицким, который и дал месту свое имя, люди обживали эти земли задолго до этого, пишет портал "101Hotels".

Первое упоминание о Руси

Археологические находки свидетельствуют о том, что еще до прихода византийцев здесь проживали древние славяне. Более того, ученые полагают, что именно Таманский полуостров, где находится Голубицкая, связан с первыми упоминаниями о Руси. Еще в VI веке Псевдо-Захарий писал о народе Рос, жившем на Тамани.

Что говорят археологические раскопки

На месте современной станицы, как показали раскопки древнего городища Голубицкое, еще тысячу лет назад существовали поселения племен русов. Ученые предполагают, что в XI-XIII веках здесь располагался процветающий город Руссия, о котором упоминают византийские и арабские источники. К сожалению, этот город был разрушен во время татаро-монгольского нашествия.

Современная станица Голубицкая

Сейчас курорт - настоящий магнит для отдыхающих со всей России, привлекающий ласковым Азовским морем, пляжами, живописными виноградниками и целебными грязями.

Уникальность пляжей

Местные пляжи – это идеальное сочетание мелкого песка и ракушечника. Благодаря такому составу, поверхность остается приятной для ходьбы босиком даже в самый жаркий полдень, не обжигая ступни.

Лечебное озеро

Особое место среди природных богатств Голубицкой занимает Голубицкое озеро. Расположенное прямо у моря, недалеко от центрального пляжа, оно славится своими лечебными грязями. Озеро неглубокое, его максимальная глубина всего полтора метра, но его грязи – настоящий кладезь полезных веществ. Они насыщены бромом, йодом, кальцием и сероводородом.

"Каждый год приезжаем всей семьей именно в Голубицкую. Природа там шикарная. Куча местечек, куда можно съездить на экскурсию: соленые озера, грязевые вулканы, виноградники. История тоже удивляет своей глубиной. Однозначно рекомендую", - поделилась опытом Олеся из Кирова.

