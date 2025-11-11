Солнечный шквал дотянется до Невы: Петербург накроет буря высшего разряда, и ночь может вспыхнуть северным сиянием

Учёные зафиксировали на Солнце наиболее мощную в нынешнем году вспышку.

На Солнце зарегистрирована наиболее мощная вспышка с начала 2025 года, обладавшая силой, сопоставимой лишь с редкими явлениями за последние годы. Взрыв, оценённый как X5.15, произошёл в особо активной области, получившей номер 4275.

По оценкам специалистов, интенсивность этой вспышки заметно превышает все предыдущие эпизоды текущего года.

По словам астрономов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, по выделенному потоку излучения событие мощнее недавних вспышек примерно в 3–5 раз, а по суммарной энергии этот показатель превосходит аналогичные прошлые явления в 10–20 раз.

Событие примечательно тем, что его эпицентр расположен в зоне, напрямую воздействующей на околоземное пространство. Предыдущий рекорд был установлен в мае, когда зафиксировали вспышку класса X2.7.

В ходе наблюдений учёные отметили необычайную яркость происходящего: вспышка затмила собой всю активную область, сделав невозможным анализ тонких структур эпизода.

Зафиксированы и вторичные взрывы в соседних областях, отстоящих на сотни тысяч километров, что указывает на масштаб высвобожденной энергии.

В результате произошедшего учёные ожидают развитие геомагнитной бури максимального — пятого — уровня, которая может затронуть работу электрических сетей, спутниковых систем и мобильной связи, а также состояние здоровья людей.

При этом в зоне риска оказались прежде всего те, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями, гипертонией, неврологическими и психическими расстройствами.

Эксперты рекомендуют внимательнее относиться к самочувствию в ближайшие дни и учитывать советы врачей.

Тем, кто чувствителен к переменам погодных и геомагнитных условий, советуют в ближайшие дни ориентироваться на рекомендации специалистов и при необходимости корректировать физическую нагрузку и приём лекарств.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать больничный тем, на кого влияют магнитные бури.