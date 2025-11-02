В Петербурге появилась седьмая экотропа: узнали ее протяженность, особенности и какие еще построят в ближайшие 4 года

В Санкт-Петербурге появилась новая природная локация для прогулок — 11 октября 2025 года в заказнике «Новоорловский» открылась седьмая экотропа города.
Длина экотропа
Её протяжённость составляет 2,7 километра, и маршрут проходит по территории реликтового леса и вдоль реки Каменки. Здесь обитают более 70 видов птиц и 14 видов млекопитающих.
Тропа оборудована деревянными настилами, скамейками и стендами с информацией о флоре и фауне. Это позволяет сохранять природную среду и при этом делать прогулку комфортной.
Новый маршрут особенно важен для жителей Приморского района, где активно застраиваются жилые кварталы — теперь рядом с домами появилась возможность отдыхать на природе, не покидая города.
Седьмая, но не последняя
Экотропа в «Новоорловском» заказнике — часть масштабной программы по развитию природных территорий Петербурга. К 2030 году в городе планируется создать 25 экологических маршрутов, из которых не менее пяти объединят Петербург и Ленинградскую область в единую сеть пешеходных путей.
Кроме того, в ближайшие годы появятся три новые особо охраняемые природные территории, а общая площадь ООПТ уже превышает 9,2 тысячи гектаров — почти 6,5% площади города.
Предыдущая, шестая экотропа — «Бугаиная» — открылась в 2024 году в заказнике «Северное побережье Невской губы». Новоорловская тропа стала логичным продолжением этой «зелёной сети», которая постепенно соединяет природные уголки Петербурга в единую систему.
Развитие экотроп — это не просто благоустройство. Это стратегическое направление городской экологии, где природа становится частью городской жизни, а горожане — её бережными соседями. К 2030 году Петербург намерен стать одним из самых зелёных мегаполисов Европы.