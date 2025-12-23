Отключили по ошибке: в Петербурге семье вернули свет после промаха компании

Семья из Санкт-Петербурга столкнулась с отключением света по решению энергоснабжающей компании, которая заявила о задолженности по оплате электроэнергии в размере почти 5,4 тысячи рублей. Позже выяснилось, что эта сумма была предъявлена ошибочно.
Мужчина обратился в суд с требованием признать незаконным приостановление подачи электричества, обязать восстановить электроснабжение и предоставить документ для сверки платежей.
Калининский суд города рассмотрел дело и установил, что по состоянию на февраль 2025 года по квартире не было долга, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Уведомления о возможном отключении элнктричества не поступали, а все необходимые платежи в течение года были внесены своевременно.
Суд подчеркнул, что за период с мая по апрель 2025 года все суммы по счетам были перечислены. Электроснабжающая компания в течение пяти дней обязана восстановить подачу электричества в квартиру.
