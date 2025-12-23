Городовой / Город / Отключили по ошибке: в Петербурге семье вернули свет после промаха компании
Отключили по ошибке: в Петербурге семье вернули свет после промаха компании

Опубликовано: 23 декабря 2025 15:48
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Петербургская семья сможет отметить Новый год при включённом электричестве благодаря решению суда.

Семья из Санкт-Петербурга столкнулась с отключением света по решению энергоснабжающей компании, которая заявила о задолженности по оплате электроэнергии в размере почти 5,4 тысячи рублей. Позже выяснилось, что эта сумма была предъявлена ошибочно.

Мужчина обратился в суд с требованием признать незаконным приостановление подачи электричества, обязать восстановить электроснабжение и предоставить документ для сверки платежей.

Калининский суд города рассмотрел дело и установил, что по состоянию на февраль 2025 года по квартире не было долга, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уведомления о возможном отключении элнктричества не поступали, а все необходимые платежи в течение года были внесены своевременно.

Суд подчеркнул, что за период с мая по апрель 2025 года все суммы по счетам были перечислены. Электроснабжающая компания в течение пяти дней обязана восстановить подачу электричества в квартиру.

Юлия Аликова
