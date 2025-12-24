Городовой / Город / Петербургская вода чище слезы: как невидимая армия спасает Неву от беды
Петербургская вода чище слезы: как невидимая армия спасает Неву от беды

Опубликовано: 24 декабря 2025 07:30
В Петербурге 99,8% сточных вод проходят современную очистку с глубоким удалением азота и фосфора, что считается одним из лучших результатов в мире.

Водоснабжение Петербурга осуществляется с использованием современной технологии, которую специалисты оценивают как одну из лучших и наиболее эффективных в мире.

Эта система способна надёжно убирать из воды такие элементы, как азот и фосфор, играющие ключевую роль в размножении сине-зелёных водорослей. Глубокая очистка позволяет значительно снижать концентрацию этих веществ.

Такой метод внедрён в городской практике уже свыше двух десятилетий. Сегодня почти все сточные воды — 99,8 % — проходят через очистные сооружения города. Данный уровень соответствует самым высоким мировым стандартам для крупных городов.

Власти намерены уже к 2030 году обеспечить полную очистку всех бытовых стоков, отправляя их на специализированные предприятия.

Перед городом стоит задача достичь стопроцентной фильтрации воды к данной дате. Это станет очередным шагом к дальнейшему экологическому благополучию Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
