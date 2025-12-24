Водоснабжение Петербурга осуществляется с использованием современной технологии, которую специалисты оценивают как одну из лучших и наиболее эффективных в мире.
Эта система способна надёжно убирать из воды такие элементы, как азот и фосфор, играющие ключевую роль в размножении сине-зелёных водорослей. Глубокая очистка позволяет значительно снижать концентрацию этих веществ.
Такой метод внедрён в городской практике уже свыше двух десятилетий. Сегодня почти все сточные воды — 99,8 % — проходят через очистные сооружения города. Данный уровень соответствует самым высоким мировым стандартам для крупных городов.
Власти намерены уже к 2030 году обеспечить полную очистку всех бытовых стоков, отправляя их на специализированные предприятия.
Перед городом стоит задача достичь стопроцентной фильтрации воды к данной дате. Это станет очередным шагом к дальнейшему экологическому благополучию Петербурга.
