Где спрятаны 336 тысяч рублей: неуловимая Адель Кагад и тайна, которую Петербург не разгадал до сих пор

Бомбы, жандармы и таинственная женщина: что скрывал 1906 год.

Жизнь в Санкт-Петербурге накануне революционных потрясений была наполнена напряжением — в любой момент “где-то могла шандарахнуть бомба”.

Но даже на этом фоне утро 15 октября 1906 года вышло за рамки обыденности. Газеты Санкт-Петербурга пестрели сенсационными заголовками: “Ограбление века!”, “Нападение с бомбами!”.

Чтение старых изданий, порой, вызывает трепет: "волосы встают дыбом” от новостей тех времен.

Кортеж с деньгами и спланированная засада

Ровно в полдень, 14 октября, по Екатерининскому каналу (ныне канал Грибоедова) следовала карета, перевозившая внушительную сумму — 600 тысяч рублей.

Эти средства помощник казначея портовой таможни Герман вез в губернское казначейство. Сопровождение было серьезным: три таможенных досмотрщика в карете, восемь жандармов и агенты охраны.

Однако террористы, чьи действия часто были мотивированы острой нехваткой средств, спланировали нападение с точностью до минуты.

Позднее местные жители вспоминали подозрительных мужчин:

“за два дня до терракта ‘шлялись’ по перекрестку туда-сюда, неоднократно его переходили, уходили и возвращались снова, как будто изучая детали местности и к чему-то присматриваясь…”.

Целью эсеров-максималистов, по данным “Петербургского Листка”, были деньги, о маршруте и времени следования которых им сообщил “знакомый, как раз очень удачно работал в банке”.

Взрывы и хаос в центре города

На углу Екатерининского канала и Фонарного переулка была устроена засада. Ровно в 11 часов 27 минут, когда карета поравнялась с переулком, раздался первый оглушительный взрыв под днищем. Лошадь была убита, вторая ранена.

Взвился дым, посыпались стекла в окнах домов. Когда жандармы пришли в себя, раздался второй, не менее мощный взрыв.

Началась “ураганная перестрелка”. Террористы открыли огонь из револьверов. В результате перестрелки был ранен жандарм в голову и “несколько других лиц”.

Грабеж под аккомпанемент выстрелов

В возникшей суматохе, на которую и рассчитывали нападавшие, начался сам захват денег.

По данным “Петербургского Листка”, боевики стремительно захватили мешки с деньгами. Один из них с двумя баулами бросился по Фонарному переулку, другой — на Вознесенский проспект.

Случайные прохожие и дворники не остались в стороне. В условиях “общего смятения”, гражданские пытались помочь жандармам.

“Надо отдать должное дворникам, они, безоружные кидались в догонку”, — отмечается в материалах.

В хаосе грабители пытались скрыться, рассеиваясь по всем окрестным улицам.

Таинственная незнакомка и судьба награбленного

Ключевой фигурой, добавившей интриги, стала женщина.

“Нападавшие один из пакетов с деньгами в 336 тысяч рублей передали тут же находившейся женщине, немедленно скрывшейся”.

Этой незнакомкой оказалась Адель Кагад, также причастная к организации теракта. Она ждала взрыва в соседнем кафе. Воспользовавшись всеобщей паникой, она забрала часть денег и “благополучно растворилась где-то за дымовой завесой от бомб”.

Говорят, Адель передумала отдавать украденное революционерам и уехала за границу, где “неплохо жила”. Поиски спрятанных в городе денег — а слухи упоминали тайник возле одного из домов на Лесной — не увенчались успехом.

Неотвратимость расплаты

Террористы, несмотря на успех первого этапа, не смогли уйти безнаказанными. В Максимилиановском переулке один из беглецов не удержал в руках бомбу, которая взорвалась, что привело к его аресту.

Двум дворникам удалось схватить двоих преступников, но в завязавшейся перестрелке они получили тяжелые ранения. Городовые вмешались, один из преступников был убит выстрелом, другой тяжело ранен.

Последний террорист, оказавшись в окружении, застрелился.

Уже 16 октября военно-полевому суду были преданы 11 человек. 17 октября восемь из них были приговорены к смертной казни, которая была приведена в исполнение на следующий день в Кронштадте.

