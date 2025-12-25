Такого не было десять лет: 2025‑й побил максимум по числу магнитных бурь

В 2025 году зафиксировано наибольшее количество дней с магнитными бурями за последние десять лет. Также общее число дней с геомагнитной нестабильностью достигло максимальных показателей за двадцать лет.
Об этом сообщили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
С января по июнь 2025 года бури отмечались в течение 69 дней, тогда как в 2024 году их было 44. Значительный рост произошёл и по числу дней, когда индекс Kp доходил до отметки 4 и выше — таких дней стало 164, что на 75 процентов больше по сравнению с показателем прошлого года (94 дня).
Исследователи подчеркивают, что такие значения наблюдались в 2015 и 2016 годах, когда количество дней с бурями составляло 79 и 69 соответственно.
Мнения специалистов сходятся в том, что увеличение связано с появлением на Солнце большого количества корональных дыр. Массовое формирование подобных явлений началось уже в первые месяцы 2025 года.
Рекордное число геомагнитных возмущений в XXI веке отмечено в 2003 году. Тогда на протяжении 272 дней наблюдались геомагнитные реакции, а в 154 днях из них фиксировались непосредственно магнитные бури.
В то же время минимум пришёлся на 2009 год: тогда в течение всего года магнитные бури отмечались лишь 4 раза.
