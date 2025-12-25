Городовой / Город / Такого не было десять лет: 2025‑й побил максимум по числу магнитных бурь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Город на чемоданах: петербургские вокзалы увезли свыше 34 миллионов человек в этом году Город
Час пик по заказу: на новых станциях метро эскалаторы испытали реальным потоком пассажиров Город
Водителей ЗСД ждёт сюрприз: перед Новым годом дорогу частично перекроют Город
Лишили жилья и не заплатили ни рубля: Верховный суд признал нарушение прав Лурье Город
Любовь по пунктам: в Петербурге всё больше пар выбирают брачный договор Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Краеведение
Категории
Общество Спорт

Такого не было десять лет: 2025‑й побил максимум по числу магнитных бурь

Опубликовано: 25 декабря 2025 04:00
Такого не было десять лет: 2025‑й побил максимум по числу магнитных бурь
Такого не было десять лет: 2025‑й побил максимум по числу магнитных бурь
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Число дней с магнитными бурями впервые с 2015 года приблизилось к рекордному показателю.

В 2025 году зафиксировано наибольшее количество дней с магнитными бурями за последние десять лет. Также общее число дней с геомагнитной нестабильностью достигло максимальных показателей за двадцать лет.

Об этом сообщили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

С января по июнь 2025 года бури отмечались в течение 69 дней, тогда как в 2024 году их было 44. Значительный рост произошёл и по числу дней, когда индекс Kp доходил до отметки 4 и выше — таких дней стало 164, что на 75 процентов больше по сравнению с показателем прошлого года (94 дня).

Исследователи подчеркивают, что такие значения наблюдались в 2015 и 2016 годах, когда количество дней с бурями составляло 79 и 69 соответственно.

Мнения специалистов сходятся в том, что увеличение связано с появлением на Солнце большого количества корональных дыр. Массовое формирование подобных явлений началось уже в первые месяцы 2025 года.

Рекордное число геомагнитных возмущений в XXI веке отмечено в 2003 году. Тогда на протяжении 272 дней наблюдались геомагнитные реакции, а в 154 днях из них фиксировались непосредственно магнитные бури.

В то же время минимум пришёлся на 2009 год: тогда в течение всего года магнитные бури отмечались лишь 4 раза.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью