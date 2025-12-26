Где встретить оленей волшебника и увидеть ледяные чудеса, не потратив ни копейки: зимние секреты Петербурга на 27 и 28 декабря

До наступления Нового года осталось всего несколько дней — начинается пора праздничных мероприятий и отдыха.

Уже в ближайшие выходные горожане и гости смогут посетить различные бесплатные события, которые приурочены к новогодним праздникам. Перечень этих мероприятий включает инсталляции, музыкальные встречи и работу ледового фестиваля.

С 27 декабря на главной площади Кронштадта начнётся волшебное световое шоу: фасад Никольского морского собора станет центром мультимедийной проекции.

По соседству, на Якорной площади, разместятся фотозоны в форме больших новогодних игрушек. Украшенные новогодние ёлки с игрушками в стиле прошлых лет дополнят атмосферу праздника.

В эти же даты, с 27 декабря по 14 января, в Петропавловской крепости будет проходить фестиваль ледовых скульптур под названием «КроншЛед». Тематикой работ станут известные исторические личности и события. Мастера используют десятк

и тонн льда из реки, а произведения дополнит художественное освещение.

В создании скульптур примут участие художники, неоднократно побеждавшие на крупных международных конкурсах по льду из России и ближнего зарубежья.

Для гостей и жителей города это отличная возможность увидеть работы мастеров под открытым небом. Световые элементы будут подчеркивать детали ледяных фигур по вечерам.

Для любителей музыки в библиотечно-культурном центре «Нота» на проспекте Косыгина, 28, корпус 1, состоится новогодний вечер виниловых пластинок.

Участники послушают любимые произведения, пообщаются о музыке и смогут рассказать о своих коллекциях, сообщает Neva.Today.

Во время перерывов гостей ждёт уютное чаепитие. Кроме того, на Курляндской улице, 48, в одном из баров развернётся тематическая мини-ярмарка виниловых пластинок.

Любителям редких и известных записей будет предоставлен шанс пополнить свою коллекцию, а диджеи будут работать для создания новогоднего настроения.

В культурном пространстве «Брусницын» на Кожевенной линии, 30, появится возможность встретиться с северными оленями.

С 12:00 до 16:00 их можно будет увидеть, а при желании, если животные не будут против, даже погладить. После этого олени отправятся на ферму, где проведут остаток дня на открытом воздухе.

