Городовой / Город / Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ларисе Долиной грозили смертью: кто рискнул перейти черту? Город
В Петербурге блокадница добилась права быть похороненной рядом с родителями Город
Северная столица в денежной десятке: Петербург вошёл в список городов, где зарплаты перевалили за 200 тысяч Город
Наказали не мошенника, а связь: оператор ответил рублём за пропуск его звонка Город
Американцы ушли, цеха остались: бывший завод General Motors в Шушарах оживет лишь в 2026-м Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю

Опубликовано: 10 ноября 2025 22:30
Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю
Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю
Городовой ру

Согласно прогнозу специалистов, стабильное состояние земной магнитосферы ожидается только во второй половине 12 ноября.

Уже 11 ноября на планету вновь обрушатся геомагнитные возмущения. Ближе к вечеру начнутся колебания от небольших до умеренных по силе, которые останутся актуальными до утра следующего дня. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист метеоцентра «Фобос».

За несколько дней до этого, с 6 по 8 ноября, наблюдались магнитные бури, едва не достигшие высокой интенсивности. После этого геомагнитная обстановка ненадолго стабилизировалась, и в воскресенье отмечались относительно спокойные или немного беспокойные периоды.

Однако, уже сегодня к Земле приближается облако солнечной плазы, оно сформировалось после вспышки уровня М1,7, зафиксированной 7 ноября днём.

«Ожидается, что геомагнитное поле перейдёт в возмущённое состояние, но вероятность формирования магнитных бурь пока остаётся небольшой», — отметил Михаил Леус.

Предполагается, что во вторник, 11 ноября, вечером геомагнитная активность усилится и продлится до утра среды. Начало стабилизации магнитного поля прогнозируется только во второй половине 12 ноября.

Ранее учёные зарегистрировали на светиле новую вспышку максимального класса. Ожидается, что предстоящие аномалии вновь проявят себя на земной поверхности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью