Солнце берёт реванш: 11 ноября магнитные бури снова накроют Землю

Уже 11 ноября на планету вновь обрушатся геомагнитные возмущения. Ближе к вечеру начнутся колебания от небольших до умеренных по силе, которые останутся актуальными до утра следующего дня. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист метеоцентра «Фобос».
За несколько дней до этого, с 6 по 8 ноября, наблюдались магнитные бури, едва не достигшие высокой интенсивности. После этого геомагнитная обстановка ненадолго стабилизировалась, и в воскресенье отмечались относительно спокойные или немного беспокойные периоды.
Однако, уже сегодня к Земле приближается облако солнечной плазы, оно сформировалось после вспышки уровня М1,7, зафиксированной 7 ноября днём.
«Ожидается, что геомагнитное поле перейдёт в возмущённое состояние, но вероятность формирования магнитных бурь пока остаётся небольшой», — отметил Михаил Леус.
Предполагается, что во вторник, 11 ноября, вечером геомагнитная активность усилится и продлится до утра среды. Начало стабилизации магнитного поля прогнозируется только во второй половине 12 ноября.
Ранее учёные зарегистрировали на светиле новую вспышку максимального класса. Ожидается, что предстоящие аномалии вновь проявят себя на земной поверхности.