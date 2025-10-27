Загадочная река Таракановка: где протекала забытая артерия Санкт-Петербурга

Если гулять возле Таракановского моста сегодня, можно представить, какой могла быть эта река столетие назад.

Санкт-Петербург полон тайн, и одна из них — река Таракановка. Сегодня это всего лишь небольшой ручей длиной около километра, который впадает в Екатерингофку﻿.

Но когда-то Таракановка была настоящей бурной рекой. Она тянулась от Фонтанки через Обводный канал, мимо зданий завода «Красный треугольник» и доходила до площади Стачек.

Много имен одной реки

За свою жизнь Таракановка успела сменить десяток названий. Все они связаны с растениями, землевладельцами и заводами, расположенными вдоль её берегов:

Калгановка — по имени растения калган, которое росло возле реки.

Романовка и Чечериновка — так называли реку по фамилиям владельцев земель.

Металловка — получила это название из-за чугунолитейного завода, который стоял рядом.

И, наконец, Таракановка — связали с заводчиками Таракановыми.

Почему река исчезла?

В начале XX века город начал активно развиваться. Индустриализация и новая городская инфраструктура сделали Таракановку не нужной. Постепенно её начали засыпать.

Первым исчез участок реки от Фонтанки до Обводного канала — там появилась улица Таракановская.

Позже, в 1920-х годах, засыпали часть русла между Обводным и Бумажным каналами и реку её приток — Тентелевку. В 1932 году на месте реки сделали бульвар.

Даже название улицы в честь реки решили убрать — в 1952 году Таракановскую улицу переименовали в улицу Константина Циолковского, великого учёного.

Что осталось в памяти города?

Хотя сама река и исчезла, память о ней живёт. На месте впадения Таракановки в Обводный канал сохранился Таракановский мост.

История Таракановки — это частичка истории Санкт-Петербурга. Она показывает, как меняется город, как забываются и исчезают природные артерии под влиянием времени и развития.

Но даже в таких случаях память можно сохранить — хотя бы в названиях.