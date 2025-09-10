Рай возможен, но не для нас: как Петербург живет под вечными облаками и где искать солнечные часы

320 лет назад Петр I закладывал Петропавловскую крепость под плотным западным небом. Тогда облака казались временным явлением — сегодня же они почти вечные спутники Петербурга.

«Петербургское солнце — это гость, который приходит без приглашения и уходит, не попрощавшись», — отметила поэтесса Анна Ахматова.

Петербург находится на широте очень близкой к 60-й параллели — севернее Москвы, Стокгольма и Осло.

Как пишет m-kozhaev, из-за этого солнце в зените поднимается всего до 53°, а зимой световой день сокращается до 5 часов 45 минут.

Кроме того, Финский залив постоянно испаряет тонны влаги. Как сообщает spbinfo24, сильные атлантические циклоны, направляясь сюда, приносят сплошные облака и сырость.

Влажность воздуха в городе в среднем около 78%, что тоже не способствует ясной погоде.

Архитектура, которая прячет свет

Как пишет "Фототуры в Санкт-Петербурге", узкие улицы с высокими каменными фасадами создают своего рода «теневой капкан».

Даже в солнечный день свет достигает лишь верхних этажей, а гранит и вода скорее поглощают свет, чем отражают его.

Солнечная статистика — цифры, которые говорят сами

Город Среднее количество солнечных дней в году Средние часы солнечного света в год Санкт-Петербург 62 1586 Москва 96 1731 Лондон 107 1633 Рейкьявик 132 — Сочи 211 2253

Сравнение показывает: в Петербурге солнце светит лишь 1 день из 6, это почти в полтора раза меньше, чем в солнечном Сочи.

Мистика и литература — город без солнца в образах

Писатели часто описывали Петербург как город «сурового света и долгих теней».

Александр Пушкин называл его «редким солнцем северным, как другом, который всегда не вовремя», а Федор Достоевский сравнивал солнце в городе с «гостем из губернии».

Поэт Иосиф Бродский называл петербургское солнце намеком на рай, но «не для нас».

Уникальные солнечные явления

В Петербурге есть и свои солнцеподобные чудеса: знаменитые белые ночи, когда солнце почти не заходит за горизонт, световые гало и яркие зимние радуги, возникающие благодаря ледяным кристаллам в воздухе.

Как привыкшие к тьме выживают

Местные пьют витамин D круглый год, надевают яркую одежду и ищут свет в кафе с панорамными окнами. Многие зимой стараются уехать на юг, чтобы восполнить дефицит солнца.

Почему это не минус, а особенность

«Мы не ценим солнце. Мы его коллекционируем», — говорит петербургская поговорка.

Мягкий рассеянный свет создает уникальную атмосферу — идеальную для художников и фотографов. Этот город — кладезь поэзии, таинственности и особого настроения, которого не найти там, где солнце светит каждый день.

«Приезжайте в Петербург не за солнцем. Приезжайте за тем особенным светом, который бывает только перед дождем», — советуют горожане.

Солнечный дефицит здесь — это часть характера города.