Рай возможен, но не для нас: как Петербург живет под вечными облаками и где искать солнечные часы

«Петербургское солнце — это гость, который приходит без приглашения и уходит, не попрощавшись», — отметила поэтесса Анна Ахматова.
Петербург находится на широте очень близкой к 60-й параллели — севернее Москвы, Стокгольма и Осло.
Как пишет m-kozhaev, из-за этого солнце в зените поднимается всего до 53°, а зимой световой день сокращается до 5 часов 45 минут.
Кроме того, Финский залив постоянно испаряет тонны влаги. Как сообщает spbinfo24, сильные атлантические циклоны, направляясь сюда, приносят сплошные облака и сырость.
Влажность воздуха в городе в среднем около 78%, что тоже не способствует ясной погоде.
Архитектура, которая прячет свет
Как пишет "Фототуры в Санкт-Петербурге", узкие улицы с высокими каменными фасадами создают своего рода «теневой капкан».
Даже в солнечный день свет достигает лишь верхних этажей, а гранит и вода скорее поглощают свет, чем отражают его.
Солнечная статистика — цифры, которые говорят сами
|
Город
|
Среднее количество солнечных дней в году
|
Средние часы солнечного света в год
|Санкт-Петербург
|62
|1586
|Москва
|96
|1731
|Лондон
|107
|1633
|Рейкьявик
|132
|—
|Сочи
|211
|2253
Сравнение показывает: в Петербурге солнце светит лишь 1 день из 6, это почти в полтора раза меньше, чем в солнечном Сочи.
Мистика и литература — город без солнца в образах
Писатели часто описывали Петербург как город «сурового света и долгих теней».
Александр Пушкин называл его «редким солнцем северным, как другом, который всегда не вовремя», а Федор Достоевский сравнивал солнце в городе с «гостем из губернии».
Поэт Иосиф Бродский называл петербургское солнце намеком на рай, но «не для нас».
Уникальные солнечные явления
В Петербурге есть и свои солнцеподобные чудеса: знаменитые белые ночи, когда солнце почти не заходит за горизонт, световые гало и яркие зимние радуги, возникающие благодаря ледяным кристаллам в воздухе.
Как привыкшие к тьме выживают
Местные пьют витамин D круглый год, надевают яркую одежду и ищут свет в кафе с панорамными окнами. Многие зимой стараются уехать на юг, чтобы восполнить дефицит солнца.
Почему это не минус, а особенность
«Мы не ценим солнце. Мы его коллекционируем», — говорит петербургская поговорка.
Мягкий рассеянный свет создает уникальную атмосферу — идеальную для художников и фотографов. Этот город — кладезь поэзии, таинственности и особого настроения, которого не найти там, где солнце светит каждый день.
«Приезжайте в Петербург не за солнцем. Приезжайте за тем особенным светом, который бывает только перед дождем», — советуют горожане.
Солнечный дефицит здесь — это часть характера города.