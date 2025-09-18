Городовой / Город / Почему листья в Петербурге — не «удобрение», а мусор: что с ними делать
Почему листья в Петербурге — не «удобрение», а мусор: что с ними делать

Опубликовано: 18 сентября 2025 18:01
Листья осени
Почему листья в Петербурге — не «удобрение», а мусор: что с ними делать
globallookpress/Maksim Konstantinov

Опавшие листья могут навредить петербуржцам и газонам.

В городских условиях, где пытаются совместить тенелюбивые и светолюбивые растения, опавшая листва создает условия для роста нежелательной растительности, нарушая эстетику ухоженного газона.

Опасность свинца

Как пишет "ДП", среднее дерево за вегетационный период обезвреживает соединения свинца, содержащиеся в 130 литрах бензина.

Летние листопады могут быть связаны с избытком этого металла в листве, который особенно опасен для детей и беременных женщин.

Идея использовать городскую листву для компостирования, сталкивается с техническими и экономическими трудностями. Поэтому, согласно правилам, в местах сильного загрязнения листья считаются мусором и вывозятся на свалку.

Автор:
Ксения Пронина
Город
