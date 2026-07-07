Как видеть то, что скрыто от глаз: мудрец Омар Хайям раскрыл сущность бытия — важно знать каждому человеку

Древнеперсидский философ, математик и поэт Омар Хайям по сей день признан автором произведений, несущих мудрость сквозь века. В своих стихах автор исследует природу и сущность человека, а также его место в мироздании.
Научные достижения Хайяма сегодня известны мало, однако его поэзия сохраняет огромную популярность. Это обусловлено тем, что автор сильно опередил свое время благодаря своим высокоинтеллектуальным изречениям.
Когда, закрыв глаза, мы вещим сердцем зрим, Тогда становится и мир сокрытый — зрим. Сумей однажды взгляд поднять над здешним миром - Возможно, и душой ты воспаришь над ним.
Автор призывает не ограничиваться повседневными заботами. По его мнению, следует углубляться в осмысление многих явлений. Именно такой подход к жизни позволяет выявить неочевидные вещи, которые сложно видеть "невооруженным" взглядом.
Действительно, красота и ценность утратили свое значение для части общества. Мы потеряли способность получать удовольствие от таких привычных вещей, как утренняя чашка кофе, общение по телефону с близкими, детский смех.
Тем не менее, для многих людей эти простые радости недоступны или никогда не были частью их жизни. Если мы перестанем ценить маленькие удовольствия, то ни финансовое благополучие, ни карьерный рост, ни социальный статус не смогут восполнить утрату ощущения счастья и смысла жизни.
Ранее мы рассказали, почему не стоит горевать о прошлом.