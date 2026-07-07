До 1 января 2027 года цены на парковку в Петербурге останутся прежними

Водители Петербурга могут выдохнуть: до начала 2027 года стоимость парковки в городе поднимать не собираются. Об этом официально заявили в Комитете по транспорту.
Что говорят власти
Заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская подтвердила на пресс‑конференции ТАСС: до 1 января 2027 года тарифная сетка останется прежней.
Параллельно директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев прокомментировал слухи о платном въезде в город. По его словам, тема относится скорее к стратегическому и политическому планированию, а не к ближайшим практическим шагам.
Платный въезд: ждать ли перемен
На данный момент вводить плату за въезд в Северную столицу не планируют. Ни у транспортного блока, ни у градостроителей нет таких проектов.
При этом вопрос периодически всплывает на уровне Законодательного собрания — депутаты рассматривают разные сценарии развития городской мобильности, но пока дальше обсуждений дело не идёт.
Практические советы для водителей
Чтобы не попадать в неприятные ситуации, автомобилистам стоит держать в голове несколько простых правил:
- регулярно проверять границы зон платной парковки — они могут расширяться даже без изменения тарифов;
- следить за объявлениями на официальных городских порталах — так проще вовремя узнавать о новых участках и правилах;
- заранее продумывать варианты стоянки, если маршрут проходит через загруженные районы, — это экономит и время, и деньги.
Пока тарифы на парковку остаются стабильными, а идея платного въезда — на уровне стратегических дискуссий. Для водителей это значит, что можно планировать расходы на привычные стоянки без риска внезапного подорожания. Главное — оставаться в курсе локальных изменений и не полагаться на старые привычки.
Ранее «Городовой» рассказывал о доходах городского бюджета от парковок.