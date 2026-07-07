Городовой / Новости Петербурга / Отпуск за миллион: петербуржцы массово бронируют туры в Антарктиду и на Северный полюс
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Отпуск за миллион: петербуржцы массово бронируют туры в Антарктиду и на Северный полюс

Опубликовано: 7 июля 2026 14:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Отпуск за миллион: петербуржцы массово бронируют туры в Антарктиду и на Северный полюс
фото legion-media
Сколько стоят экзотические путешествия

Отдых жителей Петербурга всё дальше уходит от привычных форматов: вместо тихих выходных на даче горожане всё чаще присматриваются к дальним экспедициям. Спрос смещается в сторону ярких впечатлений — вплоть до путешествий к полюсам планеты.

Что выбирают петербуржцы: от Карелии до полюсов

Рынок туристических услуг в городе держится на двух сегментах. Львиную долю — 70 % — занимают бюджетные варианты: короткие поездки в Карелию за 30–50 тысяч рублей и недельные туры в Москву стоимостью 70–150 тысяч.

В премиальном сегменте картина другая: здесь набирают популярность круизы по Азии, а также экстремальные маршруты — в Антарктиду и к Северному полюсу.

Сколько стоят дальние маршруты

Цены на экзотические направления заметно отличаются:

  • туры по Восточной Азии — от 536 до 1 700 долларов (примерно от 48 240 до 153 000 рублей);
  • Юго‑Восточная Азия — 1 200–3 500 долларов (ориентировочно от 108 000 до 315 000 рублей);
  • Антарктида — минимум 15 000 долларов (порядка 1 350 000 рублей);
  • Северный полюс на ледоколе — от 35 000 евро на человека (примерно от 3 500 000 рублей).

Такие цифры показывают, что «экзотика» — это прежде всего премиальный продукт.

Тренд на необычные путешествия в Петербурге очевиден: от коротких поездок по окрестностям до масштабных экспедиций. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

При этом рынок остаётся двухуровневым — массовые направления соседствуют с дорогими экзотическими турами. Главное при выборе — соотносить амбиции с реальными возможностями и тщательно изучать детали поездки.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему треть россиян врут семье про свои путешествия.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью