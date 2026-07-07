Отпуск за миллион: петербуржцы массово бронируют туры в Антарктиду и на Северный полюс

Отдых жителей Петербурга всё дальше уходит от привычных форматов: вместо тихих выходных на даче горожане всё чаще присматриваются к дальним экспедициям. Спрос смещается в сторону ярких впечатлений — вплоть до путешествий к полюсам планеты.
Что выбирают петербуржцы: от Карелии до полюсов
Рынок туристических услуг в городе держится на двух сегментах. Львиную долю — 70 % — занимают бюджетные варианты: короткие поездки в Карелию за 30–50 тысяч рублей и недельные туры в Москву стоимостью 70–150 тысяч.
В премиальном сегменте картина другая: здесь набирают популярность круизы по Азии, а также экстремальные маршруты — в Антарктиду и к Северному полюсу.
Сколько стоят дальние маршруты
Цены на экзотические направления заметно отличаются:
- туры по Восточной Азии — от 536 до 1 700 долларов (примерно от 48 240 до 153 000 рублей);
- Юго‑Восточная Азия — 1 200–3 500 долларов (ориентировочно от 108 000 до 315 000 рублей);
- Антарктида — минимум 15 000 долларов (порядка 1 350 000 рублей);
- Северный полюс на ледоколе — от 35 000 евро на человека (примерно от 3 500 000 рублей).
Такие цифры показывают, что «экзотика» — это прежде всего премиальный продукт.
Тренд на необычные путешествия в Петербурге очевиден: от коротких поездок по окрестностям до масштабных экспедиций. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).
При этом рынок остаётся двухуровневым — массовые направления соседствуют с дорогими экзотическими турами. Главное при выборе — соотносить амбиции с реальными возможностями и тщательно изучать детали поездки.
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