3 ложки в воду — и герань цветёт как сумасшедшая, пышные шапки до самых заморозков: без удобрений и заморочек

Чем подкормить герань для пышного цветения: йод, перекись, борная кислота, сахар и дрожжи — проверенные рецепты для стимуляции роста и обильного цветения.

Герань (пеларгония) — одно из самых популярных комнатных растений. Она неприхотлива, но чтобы добиться обильного и продолжительного цветения, ей нужна регулярная поддержка. Есть несколько простых и действенных подкормок, которые помогают герани цвести ярко и долго, пишет садовод-любитель Надежда, автор блога "Садовый рай".

Йодовая подкормка: классика, которая работает

Йод — одно из самых популярных средств для стимуляции цветения герани. Для приготовления раствора 2 капли йода растворяют в 1 литре воды. Поливают растение раз в 2–3 недели, но не под корень, а ближе к краю горшка, чтобы избежать ожога корней. Вода лучше использовать дождевую или отстоянную в течение 2–3 дней.

Для усиления эффекта можно добавить перекись водорода: на 1 л воды — 1 мл перекиси и 2 капли йода. Такой раствор используют вместо обычного полива не чаще раза в месяц.

Перекись водорода для опрыскивания

Опрыскивание перекисью водорода помогает взбодрить растения, потерявшие декоративность, и служит профилактикой болезней и вредителей. Для этого 25 мл перекиси разводят в 1 л воды и обрабатывают герань несколько раз за сезон, примерно раз в месяц.

Борная кислота и йод: мощный стимулятор цветения

Если хочется, чтобы герань цвела даже зимой, помогает подкормка из борной кислоты и йода. В 1 л воды растворяют 1 г борной кислоты и 1 каплю йода (5%). Раствор тщательно перемешивают до полного растворения кислоты и поливают растение из расчёта 150–200 мл на один куст.

Сахарная и дрожжевая подкормка

Герань любит сладкое. Сахарный раствор готовят из 3 ст.л. сахара на 1 л воды. Подкармливают раз в 2–3 недели.

Дрожжевая подкормка — ещё один эффективный способ. На 1 л воды берут 3 г дрожжей (лучше живых) и 2 ст.л. сахара. Поливают сразу после приготовления, не чаще раза в 3 недели.

Для укоренения черенков используют дрожжевой стимулятор: 100 г дрожжей растворяют в 1 л воды, замачивают черенки на сутки, затем промывают и помещают в воду. Первые корни появляются уже через 10 дней.

Личный опыт автора

Когда начала заниматься геранью, я думала, что ей достаточно света и полива. Но кусты росли медленно, цветения почти не было. Попробовала йодовую подкормку — и уже через пару недель заметила, что герань ожила: появились новые бутоны, листья стали насыщеннее. Теперь я чередую йод, перекись и сахарные подкормки в течение сезона. Моя герань цветёт почти круглый год, и я с удовольствием делюсь этими рецептами с подругами.

Вывод

Для пышного цветения герани важны не только свет и полив, но и правильные подкормки. Йод, перекись водорода, борная кислота, сахар и дрожжи — доступные средства, которые стимулируют рост и цветение. Главное — соблюдать дозировки и не перекармливать.

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