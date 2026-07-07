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Может ли проводник пересадить пассажира с нижней полки на верхнюю - в вопросе поставлена точка: спорить не получится

Опубликовано: 7 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Может ли проводник пересадить пассажира с нижней полки на верхнюю - в вопросе поставлена точка: спорить не получится
Может ли проводник пересадить пассажира с нижней полки на верхнюю - в вопросе поставлена точка: спорить не получится
Legion-Media
Как проводник должен разрешить конфликт между пассажирами

Вопросы, которые касаются верхних и нижних полок в поезде, будоражат сознание практически каждого путешественника. Эта тема часто приводит к стрессу, ссорам, недопониманиям. Даже если у пассажира есть билет на нижнюю полку, он не всегда сможет расслабиться и выдохнуть, так как в любой момент его попросят пересесть.

Подобная ситуация происходит в тот момент, когда среди соседей-пассажиров оказывается пожилой человек, семья с детьми и т.д. Если вы откажетесь уступать добровольно, то попутчик вызовет проводника или начальника поезда. Могут ли сотрудники РЖД попросить вас переехать с нижней полки на верхнюю?

Что говорят правила

Чаще всего пассажиры уверены, что проводник в праве пересадить человека, но это не так. Существуют правила перевозки пасажиров, которые сотрудники РЖД должны соблюдать. В них говорится:

«Проезд на оплаченных пассажиром местах допускается только для пассажиров, указанных в проездных документах» (пункт 92)”, - сообщил канал “1520. Все о путешествиях”.

Отсюда можно сделать вывод, что если человек купил билет на нижнюю полку, то его не сможет пересадить даже начальник поезда. Недовольные пассажиры ничего не смогут с этим сделать. Проводник также не способен повлиять на это решение.

Могут ли пассажиры поменяться по договоренности

Такой вариант возможен только в ночное время суток. Некоторые люди идут на компромисс, поэтому днем сидят на своем месте, а ночью перебираются на полку попутчика. Проводники знают такую схему пассажиров, но ничего сделать не могут.

Опыт автора

“Я часто путешествую на поезде, но не одна, а с мужем, ребенком и котом. Из-за этого мы выкупаем все купе, поэтому находимся без соседей. Поездки проходят в тишине и спокойствии”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" объяснил, как защитить свои вещи от кражи в поезде.

Автор:
Полина Аксенова
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