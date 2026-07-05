Лью под корень — и герань бьет рекорды по цветению: бутонизация продлится до зимы

Цветение герани возможно только при условии формирования пышной и здоровой вегетативной массы. Зачастую этот важный этап игнорируется, что впоследствии приводит к отсутствию бутонов, несмотря на регулярный уход.
Для стимуляции обильного цветения герани рекомендуется применение азотсодержащих подкормок. Этот вид удобрений способствует укреплению иммунитета растения, активизирует рост новых побегов и листьев, что стимулирует мощное бутонообразование.
Приготовление подкормки
В 1 литре воды, имеющей комнатную температуру, разведите 2 мл аммиака и 1 столовую ложку сахара. Приступайте к поливу растения сразу, так как азотсодержащее вещество быстро испаряется.
Нюансы внесения
Такую подкормку рекомендуется применять не чаще одного раза в месяц. Уже после первого внесения удобрения будет наблюдаться активизация роста герани. Сахар обеспечивает растение необходимыми питательными веществами, способствующими обильному цветению.
Очень важно строго соблюдать пропорции подкормки, поскольку некорректное дозирование может нанести вред растению. Перед применением удобрения необходимо предварительно полить герань чистой водой. Это позволит предотвратить риск возникновения ожогов корневой системы.
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