Лью под корень — и герань бьет рекорды по цветению: бутонизация продлится до зимы

Новости по теме

Заварили чай – и под корень: после такой подкормки герань не унять – "штампует" бутон за бутоном как передовик производства

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Укол в стебель - и герань выпускает бутон за бутоном: роскошное цветение через 7 дней

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Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная

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Розам в мае - необходимо: всего 2 подкормки - и цветение не унять, каждый бутон размером с кулак

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Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10

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