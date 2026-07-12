Синоптики предупреждают: юг Дальнего Востока под угрозой паводка — уровень воды превысит норму на 30%

Вторая половина июля и весь сентябрь станут критическим периодом для пяти регионов Дальнего Востока. Забайкалье, Приамурье, Еврейская автономия, Хабаровский и Приморский края могут столкнуться с серьёзными последствиями обильных осадков. Синоптики предупреждают: приход тайфунов в регион спровоцирует рост уровня воды, который превысит норму на 30% в российской части бассейна и более чем на 50% — в китайской. Вероятность экстремального паводка оценивается как высокая, сообщает пресс-служба Минприроды России.
Превентивные меры и мониторинг
Министерство природных ресурсов РФ активизировало контроль за гидрологической ситуацией. Гидропосты переведены на ежедневный режим измерения уровня рек, а крупные водохранилища проверяют каждые две недели. Местные власти получили поручение проверить укрепления дамб, очистить русла и убедиться в пропускной способности переходов по мостам.
Особенность паводка — стремительное развитие. Он напрямую зависит от пути движения тайфунов и степени увлажнённости грунта. Достоверный прогноз возможен лишь за примерно 7 суток до события. Все изменения оперативно передаются в регионы и профильные ведомства.
Вывод
В бассейне Амура сохраняется высокий риск паводков до конца сентября. Власти усилили мониторинг и готовятся к возможным последствиям. Жителям рекомендуется следить за актуальными прогнозами и быть готовыми к быстрым изменениям обстановки.