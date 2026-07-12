Больше кур терять не придется: эксперты назвали основную ошибку при появлении клещей – обрабатывать нужно не птицу

Красный куриный клещ обитает не на птице, а непосредственно в помещении, скрываясь в щелях и выходя для питания исключительно в ночное время. В дневные часы птичник выглядит благополучно, что зачастую вводит птицеводов в заблуждение.
По словам автора портала «Приусадебное хозяйство», основной ошибкой является лечение птиц, в то время как источник проблемы кроется в конструкции самого строения. До тех пор, пока паразит не будет устранен из всех укрытий, ситуация не изменится.
Как определить наличие клеща?
Первым тревожным сигналом служит ночное беспокойство кур, их спуск с насеста и ухудшение качества сна. Одновременно с этим наблюдается снижение яйценоскости без видимых на то причин.
Наиболее надежным методом является осмотр птичника вечером с использованием фонарика, когда птица уже находится на насестах. Именно в это время паразит выходит на поверхность, и его можно обнаружить в щелях вблизи насестов.
Меры борьбы
Первоочередной мерой является полная замена подстилки и тщательная очистка щелей вдоль всех стыков и креплений насестов. Пока в помещении сохраняются укрытия, любое применяемое средство обеспечит лишь временный эффект.
Препарат следует наносить непосредственно в трещины и стыки, избегая распыления в воздух, поскольку клещи не передвигаются по открытым поверхностям, предпочитая скрываться внутри конструкций.
Повторная обработка проводится через несколько дней и является критически важной для уничтожения выживших особей. Пропуск этого этапа может привести к возобновлению роста популяции паразитов.
Обработка непосредственно птиц целесообразна только в случаях сильного заражения, сопровождающегося видимыми признаками истощения. В остальных ситуациях основное внимание уделяется обработке помещения, а не поголовья.
Как предотвратить появление клеща
Для предотвращения повторного появления клещей необходимо внести изменения в среду обитания:
- устранить излишние щели,
- поддерживать подстилку в сухом состоянии,
- контролировать исправность поилок.
Регулярные ночные осмотры позволят выявить повторное заражение на ранней стадии.
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