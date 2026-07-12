Петербург — Москва: трасса вошла в топ популярных маршрутов для автопутешествий

Автопутешествия набирают обороты

Лето 2026 года радует разнообразием маршрутов для любителей автопутешествий. Хотя «Государева дорога» из Петербурга в Москву остаётся узнаваемым направлением, её популярность слегка сдала позиции.

Зато другие регионы буквально набирают обороты — туристы всё охотнее открывают для себя новые уголки страны.

Куда сейчас едут автотуристы

По данным экспертов, в топе у путешественников — Байкал, Горный Алтай и регионы Русского Севера. Особенно активно растёт интерес к Архангельской области: деревянное зодчество и пейзажи Кенозерского парка притягивают всё больше водителей.

Не теряет актуальности и Северный Кавказ — если в прошлом году в фокусе был в основном Дагестан, то сейчас туристы исследуют весь регион.

Тенденция понятна: людям хочется не просто сменить обстановку, а получить яркие впечатления и увидеть что-то по-настоящему самобытное.

Советы для тех, кто собирается в автопутешествие

Чтобы поездка принесла только приятные эмоции, стоит учесть несколько моментов:

заранее продумать маршрут и заложить запас времени на остановки — неожиданные виды часто оказываются самыми запоминающимися;

проверить техническое состояние машины и собрать базовый набор инструментов — на трассе любая мелочь может пригодиться;

изучить особенности региона: климат, инфраструктуру, правила посещения заповедников и парков.

Автотуризм в России уверенно развивается: сегодня на машинах и мотоциклах путешествуют около 24 миллионов человек, а к 2035 году их число может вырасти до 50 миллионов, отмечает источник.

При этом вкусы путешественников меняются: на смену привычным маршрутам приходят новые точки притяжения, и это делает карту автотуризма всё интереснее.

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