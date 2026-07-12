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Заменила тесто на кабачок — готовлю только так: пицца на сковороде за 10 минут, сочная, сытная, без духовки

Опубликовано: 12 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Заменила тесто на кабачок — готовлю только так: пицца на сковороде за 10 минут, сочная, сытная, без духовки
Заменила тесто на кабачок — готовлю только так: пицца на сковороде за 10 минут, сочная, сытная, без духовки
Legion-Media
Кабачковая пицца на сковороде: без духовки и хлопот с тестом — сочная, сытная и очень вкусная.

Пицца без хлопот с тестом — это реально. Кабачковая основа готовится за считаные минуты, а результат не уступает классической версии. Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то вкусного и сытного, но нет времени или желания возиться с дрожжами, пишет "Микс Рецептов".

Основа: кабачок, яйцо и мука

Для теста понадобится один небольшой кабачок, яйцо, 2–3 столовые ложки муки и соль. Кабачок натирают на мелкой тёрке, солят, оставляют на 5 минут, затем отжимают выделившийся сок. Добавляют яйцо и муку, перемешивают до однородности. Основа готова.

Как готовить:

  1. Сковороду смазывают маслом, разогревают.
  2. Выкладывают кабачковую массу, распределяя лопаткой по всей поверхности.
  3. Обжаривают на среднем огне до румяности, затем переворачивают на другую сторону.
  4. Огонь уменьшают и выкладывают начинку: ветчину, помидоры, сыр. По желанию можно предварительно смазать корж томатным соусом.
  5. Накрывают крышкой и готовят на медленном огне 5 минут.
  6. В конце посыпают зеленью.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот рецепт, я не ожидала, что кабачковая основа будет такой удачной. Пирог получается сытным, сочным и быстро исчезает со стола. Особенно удобно, что не нужно включать духовку — всё готовится на плите. Теперь я часто готовлю такую пиццу на завтрак или лёгкий ужин, когда нет времени на сложные блюда.

Вывод

Кабачковая пицца на сковороде — простой и быстрый способ порадовать себя и близких. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.

Ранее мы рассказывали, как готовить кабачки по-деревенски с чесночным соусом.

Автор:
Евгения Сухова
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