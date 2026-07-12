Заменила тесто на кабачок — готовлю только так: пицца на сковороде за 10 минут, сочная, сытная, без духовки

Пицца без хлопот с тестом — это реально. Кабачковая основа готовится за считаные минуты, а результат не уступает классической версии. Этот рецепт выручает, когда хочется чего-то вкусного и сытного, но нет времени или желания возиться с дрожжами, пишет "Микс Рецептов".
Основа: кабачок, яйцо и мука
Для теста понадобится один небольшой кабачок, яйцо, 2–3 столовые ложки муки и соль. Кабачок натирают на мелкой тёрке, солят, оставляют на 5 минут, затем отжимают выделившийся сок. Добавляют яйцо и муку, перемешивают до однородности. Основа готова.
Как готовить:
- Сковороду смазывают маслом, разогревают.
- Выкладывают кабачковую массу, распределяя лопаткой по всей поверхности.
- Обжаривают на среднем огне до румяности, затем переворачивают на другую сторону.
- Огонь уменьшают и выкладывают начинку: ветчину, помидоры, сыр. По желанию можно предварительно смазать корж томатным соусом.
- Накрывают крышкой и готовят на медленном огне 5 минут.
- В конце посыпают зеленью.
Личный опыт автора
Когда попробовала этот рецепт, я не ожидала, что кабачковая основа будет такой удачной. Пирог получается сытным, сочным и быстро исчезает со стола. Особенно удобно, что не нужно включать духовку — всё готовится на плите. Теперь я часто готовлю такую пиццу на завтрак или лёгкий ужин, когда нет времени на сложные блюда.
Вывод
Кабачковая пицца на сковороде — простой и быстрый способ порадовать себя и близких. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.
Ранее мы рассказывали, как готовить кабачки по-деревенски с чесночным соусом.