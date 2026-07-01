Поставки продуктов в магазины на фоне топливного кризиса - что происходит с товарами

Как обстоят дела с доставкой продуктов в магазины Петербурга

Проблемы с топливом потихоньку дают о себе знать — логистика стала нервной, а сроки доставки все чаще плывут. Поставщики честно предупреждают торговые сети: машины могут опаздывать, и лучше не штрафовать за задержки. При этом ретейлеры уверяют, что пустых полок ждать не стоит.

Что происходит у поставщиков

Производители из Поволжья и южных регионов рассылают письма сетям: из-за ограничений на продажу бензина и дизеля грузовики встают в длинные очереди на заправках.

В отдельных областях власти вводят лимиты на топливо для грузового транспорта, и это напрямую бьёт по срокам. Например, заправка, которая раньше занимала 10 минут, теперь отнимает до двух часов — отсюда и задержки.

Позиция ретейлеров и экспертов

Крупные сети через АКОРТ заявляют, что держат ситуацию под контролем: помогают собственной инфраструктурой, распределительными центрами и гибкой маршрутизацией.

Эксперты добавляют: у производителей и сетей есть складские запасы, поэтому резкого сокращения ассортимента не предвидится.

При этом логисты уже не гарантируют чёткие сроки и либо пересматривают договоры, либо закладывают в цену дополнительные риски.

Чего ждать покупателям: практические советы

не паникуйте из‑за новостей про задержки — критический дефицит пока не прогнозируют;

при планировании закупок учитывайте, что отдельные товары могут появляться на полках чуть позже обычного;

обращайте внимание на локальные продукты — они меньше зависят от дальней логистики;

следите за акциями: сети могут активнее распродавать позиции, чтобы освободить место и выровнять остатки.

Да, логистика сейчас работает с перебоями, а сроки доставки стали менее предсказуемыми. Но благодаря запасам и адаптации участников рынка дефицита продуктов не ожидается. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В ближайшее время возможна корректировка цен на логистические услуги, что косвенно может отразиться и на стоимости товаров.

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