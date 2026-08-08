Синоптики обновили данные: погода страны на выходных

Предстоящие выходные принесут контрастную погоду: от аномального зноя на Юге до умеренного тепла в Центре, с грозами в Поволжье и на Урале.

Предстоящие выходные порадуют россиян контрастной погодой: от аномальной жары на южных территориях до умеренного тепла в центральных и северных регионах. При этом специалисты Центра погоды "Фобос" предупреждают о формировании грозовых облачных массивов, которые затронут несколько федеральных округов, внеся коррективы в планы отдыхающих и дачников,

На Юге сохраняется аномальный зной

В субботу над южными регионами установится солнечная и сухая погода. Однако уже в воскресенье здесь начнут формироваться кучево-дождевые облака, несущие ливни и грозы. Температурный фон останется высоким: в Причерноморье, низовьях Волги и Дона днём ожидается +32...+37C, на склонах Кавказа чуть прохладнее — +27...+32C. Морская вода у побережья Кавказа прогрелась до +25...+28C, у берегов Крыма — до +24...+27C, что делает купальный сезон по-прежнему комфортным.

В Поволжье и Урале — грозы и снижение температуры

В Среднем Поволжье суббота ещё порадует солнцем, но уже к воскресенью небо затянут грозовые тучи. Столбики термометров начнут опускаться: днём не выше +25...+30C. На Урале атмосферные фронты продолжат дестабилизировать погоду — здесь ожидаются ливни и грозы, однако воздух будет поступать хорошо прогретый: +24...+29C.

В Центре и на Северо-Западе — без существенных осадков

В Центральную Россию приходит очередной азорский антициклон, который обеспечит солнечную погоду. Лишь в Черноземье сохранятся остатки грозовых облаков. Дневная температура составит +21...+26C, в субботу на юге Черноземья возможно до +31C. На Северо-Западе с отходом атмосферного фронта облака будут рассеиваться, но вероятность дождей останется повышенной. Здесь ожидается умеренное тепло: днём +15...+20C на севере и востоке, до +20...+25C в юго-западных районах.

На Дальнем Востоке погода налаживается

На юге Дальнего Востока в воскресенье осадков станет меньше. Лишь в субботу в Приамурье возможны грозовые дожди. Днём у берегов Амура ожидается +22...+27C, на побережье Японского моря +20...+25C. В Санкт-Петербурге существенных осадков не прогнозируется, столбики термометров покажут +20...+23C. В Москве атмосферное давление повысится, осадков не ожидается, температура — +22...+25C.

Вывод

Таким образом, предстоящие выходные принесут разнообразную погоду: от аномального зноя на Юге и грозовых фронтов в Поволжье до умеренного тепла в Центральной России. При планировании поездок стоит учитывать локальные прогнозы и возможные изменения в воскресенье, особенно в регионах с высокой вероятностью ливней.

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