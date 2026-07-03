Жарю драники по-белорусски без муки и яиц — нежные и воздушные, как облако

Картофель на мелкой тёрке, ложка сметаны вместо выделившегося сока и ни грамма муки с яйцами — эти драники тают во рту, оставаясь хрустящими снаружи.

Классические драники можно приготовить без муки и яиц — и они получаются даже лучше: лёгкие, воздушные, с хрустящей корочкой и нежной серединой. Секрет в правильном картофеле, способе натирания и паре кулинарных хитростей. Рецепт проверен и достоин стать любимым, делится блогер Валентина Голубева.

Главные секреты идеальных драников

Выбор картофеля. Лучше всего брать сорта с жёлтой мякотью — они более крахмалистые и плотные, дают меньше сока. Драники из такого картофеля получаются сочными и пышными.

Способ измельчения. На крупной тёрке драники будут очень хрустящими, но быстро грубеют. На мелкой тёрке или через мясорубку — нежнее, сочнее, воздушнее. Блендер лучше не использовать: он сильно измельчает, выделяется много сока, и драники становятся тонкими и сухими.

Жидкость. После натирания картофель даёт много сока — его сливают. Вместо него добавляют 1 столовую ложку густой сметаны. Она придаёт нежность и не даёт драникам темнеть при жарке.

Почему без муки и яйца

Мука не обязательна — главное, чтобы картофельная масса была густой, не растекалась на сковороде. Если всё же хочется добавить, достаточно 1–2 ложек.

Яйца не нужны. Они делают драники плотными и тяжёлыми, лишают их воздушности. Белок сворачивается при нагревании и «склеивает» картофель, убирая нежность. Без яиц драники остаются лёгкими, сочными и не теряют форму при правильной жарке.

Как жарить и что добавить

В картофельную массу добавляют измельчённый лук, соль и перец по вкусу. Консистенция должна напоминать густую сметану — масса не должна литься с ложки.

Масло на сковороде разогревают до кипения, но не наливают слишком много. Жарят на среднем огне до золотистой корочки. Если огонь слишком слабый — драники будут «вареные», если сильный — станут жёсткими.

Хитрость для сочности: при жарке второй стороны накройте сковороду крышкой и сбрызните водой — пар распушит драники, сделает их выше и нежнее.

Ингредиенты

Картофель — 10–12 шт.

Лук — 2–3 шт.

Сметана — 1 ст. ложка

Мука — 1–2 ст. ложки (по желанию)

Соль, перец, масло для жарки

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала приготовить драники без муки и яиц, я сомневалась — не развалятся ли они на сковороде. Но масса держалась отлично, а драники получились невероятно нежными, с тонкой хрустящей корочкой. Теперь готовлю их только так — они не теряют вкус даже в холодном виде. Подаю со сметаной, грибным соусом или маринованными грибами.

Вывод

Драники без муки и яиц — это просто, быстро и очень вкусно. Главное: жёлтый картофель, мелкая тёрка или мясорубка, сметана вместо сока и правильная жарка.

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