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Почти 258 тысяч за «квадрат»: Петербург в топе по росту цен на вторичное жилье

Опубликовано: 3 июля 2026 12:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почти 258 тысяч за «квадрат»: Петербург в топе по росту цен на вторичное жилье
фото legion-media
Рынок готового жилья в Северной столице и окрестностях бьет рекорды - темпы роста цен тут опережают даже Москву

Аналитики фиксируют заметный скачок стоимости «квадрата» на вторичке, и цифры заставляют задуматься: ситуация явно выходит за рамки обычной сезонной динамики.

Цифры, которые говорят сами за себя

По данным сервиса «Мир квартир», за первые шесть месяцев 2026 года квадратный метр на вторичном рынке Петербурга подорожал почти на 11 % — средняя цена достигла 257,9 тыс. рублей.

Ленинградская область и вовсе показала прирост в 12,6 %: сейчас «квадрат» там стоит в среднем 132,1 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве рост составил 9 %, а цена метра держится на уровне 416,8 тыс. рублей.

При этом новостройки за тот же период подорожали скромнее — всего на 2,6 %.

На что ориентироваться при поиске квартиры

  • Сравнивайте не только цену метра, но и общую стоимость лота: в Ленобласти можно найти варианты заметно доступнее, чем в черте города.
  • Учитывайте разницу между вторичкой и новостройками: готовые квартиры в среднем на 18 % дешевле строящегося жилья.
  • Следите за динамикой в конкретных локациях: в одних районах рост может быть выше среднего, в других — ниже.

Рост цен на вторичное жильё в Петербурге и Ленобласти сейчас опережает столичные показатели и динамику новостроек.

Это делает рынок особенно чувствительным к любым изменениям, а покупку — делом, требующим внимательного расчёта. Важно не гнаться за срочностью, а опираться на чёткие критерии и актуальные данные.

Ранее «Городовой» рассказывал, съезд с ЗСД у Шкиперского протока откроют летом 2026 года.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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