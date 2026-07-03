Центр Петербурга перекроют на время марафона «Белые ночи» 4 июля

Ради спортивного праздника серьёзно ограничат движение

Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и большие городские события. В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, город примет юбилейный 35‑й марафон «Белые ночи».

Из‑за забега привычный ритм центра заметно изменится: часть улиц станет пешеходной, а привычные маршруты транспорта придётся пересмотреть.

Чтобы выходные не превратились в квест по поиску объезда, лучше заранее продумать передвижения.

Где и когда ждут перекрытия

С полуночи 4 июля до конца дня на многих центральных улицах нельзя будет ни парковаться, ни останавливаться — это касается Дворцовой, Адмиралтейской и Исаакиевской площадей, набережных и магистралей Петроградки.

А с 19:00 4 июля до 05:00 5 июля центральные улицы поэтапно будут закрывать по ходу маршрута забега.

Какие маршруты изменятся

Под корректировки попали сразу несколько видов транспорта:

27 автобусных маршрутов (в том числе № 3, 7, 10, 22, 24, 191);

7 троллейбусных (№ 9, 10, 11, 12, 15, 17, 31);

3 трамвайных (№ 3, 6, 40).

С 19:00 субботы до 05:00 воскресенья транспорт пойдёт в объезд перекрытых участков.

Практические советы, чтобы сэкономить время

Планируя дела в центре на эти дни, стоит учитывать перекрытия и заранее подбирать альтернативные пути. Лучше отдать предпочтение метро или пешим прогулкам, а поездки на личном авто по центру на эти даты лучше отложить.

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