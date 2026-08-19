Мешок в угол – и погреб сухой, как в Сахаре: конденсата нет вообще, еще и в огороде пригодилось

Как осушить погреб без ремонта: бабушкин метод, который реально работает

Осенью проблема сырости в подвалах и погребах становится особенно острой. Тёплый влажный воздух с улицы попадает в холодное помещение, остывает, и влага оседает на стенах и потолке в виде конденсата. Результат — плесень, гниение овощей, ржавчина на банках с заготовками. Решить проблему можно без дорогих осушителей и ремонта. Достаточно воспользоваться старым и проверенным способом — негашёной известью, сообщает ИА EAOMedia.

Почему осенью погреб сыреет

Основная причина сырости в подвалах осенью — перепад температур между улицей и внутренним пространством. Днём воздух прогревается, проникает в погреб и насыщается влагой. Ночью стены и потолок остывают, и влага выпадает в виде капель. Вентиляция в этот период часто не справляется, особенно если трубы короткие или забиты. В итоге влажность в погребе достигает 90–95%, что губительно для урожая.

Пошаговая инструкция

Купите негашёную известь в строительном магазине. Понадобится 3–4 кг на средний погреб объёмом 10–15 м³.

Возьмите тканевый мешок (мешковина, хлопок, лён). Пластик не подходит — он не пропускает воздух.

Насыпьте известь в мешок, не завязывайте его плотно. Оставьте открытым для доступа воздуха.

Установите мешок в углу погреба на подставку (кирпич, доску, деревянный брус). Поднимайте на 5–10 см от пола для циркуляции воздуха снизу.

Проверяйте состояние извести раз в 2–3 недели. Когда она превратится в рассыпчатый порошок и увеличится в объёме, замените на свежую порцию.

Что делать с отработанной известью

Гашёная известь (пушонка), полученная в погребе, не является отходом. Её можно использовать на огороде:

Для раскисления кислых почв (вносить осенью под перекопку).

Для обработки стволов деревьев от вредителей (побелка).

Для дезинфекции теплиц и парников.

Вывод

Негашёная известь — эффективный и доступный способ борьбы с сыростью в погребе. Метод не требует затрат на оборудование, электричество или сложный монтаж. Одна закладка работает несколько месяцев, а отработанный материал приносит пользу в саду и огороде.

Ранее "Городовой" сообщал, чем заменить ламинат дома.