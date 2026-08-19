Мешок в угол – и погреб сухой, как в Сахаре: конденсата нет вообще, еще и в огороде пригодилось

Осенью проблема сырости в подвалах и погребах становится особенно острой. Тёплый влажный воздух с улицы попадает в холодное помещение, остывает, и влага оседает на стенах и потолке в виде конденсата. Результат — плесень, гниение овощей, ржавчина на банках с заготовками. Решить проблему можно без дорогих осушителей и ремонта. Достаточно воспользоваться старым и проверенным способом — негашёной известью, сообщает ИА EAOMedia.
Почему осенью погреб сыреет
Основная причина сырости в подвалах осенью — перепад температур между улицей и внутренним пространством. Днём воздух прогревается, проникает в погреб и насыщается влагой. Ночью стены и потолок остывают, и влага выпадает в виде капель. Вентиляция в этот период часто не справляется, особенно если трубы короткие или забиты. В итоге влажность в погребе достигает 90–95%, что губительно для урожая.
Пошаговая инструкция
Купите негашёную известь в строительном магазине. Понадобится 3–4 кг на средний погреб объёмом 10–15 м³.
Возьмите тканевый мешок (мешковина, хлопок, лён). Пластик не подходит — он не пропускает воздух.
Насыпьте известь в мешок, не завязывайте его плотно. Оставьте открытым для доступа воздуха.
Установите мешок в углу погреба на подставку (кирпич, доску, деревянный брус). Поднимайте на 5–10 см от пола для циркуляции воздуха снизу.
Проверяйте состояние извести раз в 2–3 недели. Когда она превратится в рассыпчатый порошок и увеличится в объёме, замените на свежую порцию.
Что делать с отработанной известью
Гашёная известь (пушонка), полученная в погребе, не является отходом. Её можно использовать на огороде:
- Для раскисления кислых почв (вносить осенью под перекопку).
- Для обработки стволов деревьев от вредителей (побелка).
- Для дезинфекции теплиц и парников.
Вывод
Негашёная известь — эффективный и доступный способ борьбы с сыростью в погребе. Метод не требует затрат на оборудование, электричество или сложный монтаж. Одна закладка работает несколько месяцев, а отработанный материал приносит пользу в саду и огороде.
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