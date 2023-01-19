Все новости / Галина Вишневская

Галина Вишневская

Город
Анатолий Кузнецов – Юбилейный концерт.
23 октября 2021 года Юбилейным концертом отметит 35-летие творческой деятельности Заслуженный артист Республики Северная Осетия–Алания, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елены Образцовой и ведущих солистов мировой оперы – Анатолий Кузнецов.
13 окт 2021 17:14
Город
На набережной Кутузова появится мемориальная доска Галине Вишневской
Две новые мемориальные доски будут установлены в Петербурге в виде исключения, то есть менее чем через 30 лет после смерти человека. Речь идет о певице Галине Вишневской и филологе Агнии
04 июн 2014 17:32
Шоу-бизнес
Концерт русской и зарубежной оперной классики «Посвящение Галине Вишневской»
3 августа 2013 года в 17.00 в Кронштадте пройдет концерт, посвященный памяти Галины Вишневской.  Великая русская оперная певица, мировая звезда Галина Павловна Вишневская провела детство в
31 июл 2013 10:35
Шоу-бизнес
Пелагея.Презентация новой программы «Вишневый сад»
Группа «ПЕЛАГЕЯ» традиционно радует рождественским концертом своих петербургских поклонников. На этот раз это будет особенное выступление! На сцене самого уютного и легендарного концертного зала
16 ноя 2012 16:42
Шоу-бизнес
К 85-летию Мстислава Ростроповича в Филармонии открылась выставка
В фойе Большого зала Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича открылась выставка «Ростропович – Вишневская. О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле!». Выставка будет проходить до
12 ноя 2012 17:13
Шоу-бизнес
Открытие выставки, посвященной 85-летию Мстислава Ростроповича
9 ноября в 18.00 в фойе Большого зала Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2) состоится торжественное открытие выставки, посвященное 85-летию
08 ноя 2012 10:42
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