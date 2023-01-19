Галина Вишневская

Оперная дива знала, как поставить на место завистников.
71-летняя Людмила Арбидан подала иск к двум законным дочерям певицы.
23 октября 2021 года Юбилейным концертом отметит 35-летие творческой деятельности Заслуженный артист Республики Северная Осетия–Алания, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елены Образцовой и ведущих солистов мировой оперы – Анатолий Кузнецов.
Яблоком раздора стала аранжировка известной песни Цоя
Две новые мемориальные доски будут установлены в Петербурге в виде исключения, то есть менее чем через 30 лет после смерти человека. Речь идет о певице Галине Вишневской и филологе Агнии
В праздничный день 8 марта два баритона, народный артист России Николай Копылов и лауреат международных конкурсов Борис Пинхасович посвящают свой концерт Муслиму Магомаеву. В программе –
14 марта в Атриуме Главного штаба состоится Торжественное Открытие VIII Международного фестиваля «Посвящение маэстро». Первый фестивальный концерт представит петербургской публике
Программа мероприятий проекта «Культурная среда» на 27-31 января 2014 г. Площадка: Книжный Клуб «Парк Культуры и Чтения»», Невский пр., 46 30
Сегодня, 11 декабря, исполнился год со дня смерти великой оперной певицы, народной артистки СССР, почетного гражданина Кронштадта Галины Вишневской. Советская и российская оперная певица,
18 сентября 2013 г. в 17:00 в Балтийском медиа-центре (Каменноостровский пр., 67) открывается выставка «рисованных» автографов «Не Пикассо!» из коллекции Владимира Желтова.
3 августа 2013 года в 17.00 в Кронштадте пройдет концерт, посвященный памяти Галины Вишневской. Великая русская оперная певица, мировая звезда Галина Павловна Вишневская провела детство в
В ночь с 22 на 23 апреля в Мраморном зале Российского Этнографического Музея состоялась четвертая торжественная Церемония вручения Премии DANCE OPEN, которая стала кульминацией XII Международного
9 апреля в концертном зале Яани Кирик состоится концерт памяти великой оперной певицы Галины Вишневской. Молодые музыканты – солисты Центра оперного пения Галины
31 марта в рамках IV Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится концерт Cимфонического оркестра Баварского радио под
22 марта, пятница. Начало в 19 часов Концертно-выставочный зал «Смольный собор» Эннио МОРРИКОНЕ, Нино РОТА, Поль МОРИА, Владимир КОСМА, Джеймс ЛАСТ IP ORCHESTRA –
К своему 20-летию представляет программу «В поисках света». DUO ZIKR — музыкальный театр вокальных импровизаций Игоря Силина и Ольги Ткаченко. Это единственный в мире Театр
Группа «ПЕЛАГЕЯ» традиционно радует рождественским концертом своих петербургских поклонников. На этот раз это будет особенное выступление! На сцене самого уютного и легендарного концертного зала
В фойе Большого зала Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича открылась выставка «Ростропович – Вишневская. О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле!». Выставка будет проходить до
9 ноября в 18.00 в фойе Большого зала Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Д.Д. Шостаковича (Михайловская ул., 2) состоится торжественное открытие выставки, посвященное 85-летию
9 ноября в 18.00 состоится торжественное открытие выставки, посвященное 85-летию Мстислава Ростроповича «Ростропович – Вишневская. О, сколько музыки у Бога, какие звуки на