Галина Вишневская

На набережной Кутузова появится мемориальная доска Галине Вишневской

Две новые мемориальные доски будут установлены в Петербурге в виде исключения, то есть менее чем через 30 лет после смерти человека. Речь идет о певице Галине Вишневской и филологе Агнии