Где похоронены Галина Вишневская и Мстислав Ростропович?

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович похоронены вместе на Новодевичьем кладбище в Москве. Их могилы расположены на пятом участке этого исторического некрополя.

История захоронения

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года. Его похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с полководцами Великой Отечественной войны — Доватором, Панфиловым, Говоровым — и напротив могилы первого президента России Бориса Ельцина.

Галина Вишневская умерла 11 декабря 2012 года. Её похоронили 14 декабря на том же кладбище, рядом с мужем. На церемонии присутствовали сотни людей, включая вдову первого президента России Наину Ельцину, оперную певицу Тамару Синявскую, ректора Московской консерватории Александра Соколова и других близких, коллег и поклонников.

Интересные факты

Символическая близость. Захоронение супругов рядом друг с другом символизирует их неразрывную связь. Вишневская и Ростропович были вместе 52 года — с момента знакомства на фестивале «Пражская весна» в 1955 году до смерти маэстро в 2007 году.

Памятник Ростроповичу. На могиле Мстислава Ростроповича установлен мраморный памятник в виде белого креста с чёрной окантовкой. Могила Галины Вишневской в момент похорон была отмечена лишь мраморной табличкой с именем и датами жизни.

Общественное внимание. Похороны Вишневской привлекли большое внимание. Проститься с певицей пришли тысячи людей, несмотря на холодную погоду. Среди венков были те, что прислали президент России, председатель правительства, президент Азербайджана и другие.

Благотворительная деятельность. Супруги основали Фонд Ростроповича-Вишневской в 1991 году в Вашингтоне. Программы фонда направлены на охрану здоровья детей и реализуются в разных странах, включая проекты по обеспечению безопасной питьевой водой.

Возвращение в Россию. После вынужденной эмиграции в 1974 году (из-за поддержки Александра Солженицына) Вишневская и Ростропович вернулись в Россию в 1990 году.

Профессиональная связь. Вишневская и Ростропович не только были супругами, но и творческим дуэтом. Они выступали вместе на самых престижных концертных площадках мира.

