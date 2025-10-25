Как арест Временного правительства стал спектаклем одной двери: чем запомнилось 25 октября в истории Петербурга

День 25 октября оставил неизгладимый след в истории России, став свидетелем как мирных, так и революционных событий.
Этот день в разные годы ознаменовался утверждением мер по учету смертности в Санкт-Петербурге, арестом Временного правительства в ходе Октябрьской революции, спуском на воду первых советских торговых судов и рождением выдающейся оперной певицы.
1867: Царская статистика и первый шаг к контролю смертности
25 октября 1867 года император Александр II утвердил «положение» Комитета министров «О мерах по определению точной годовой смертности в С.-Петербурге».
Этот документ предписывал обязательное получение медицинского свидетельства о смерти перед погребением. Такие свидетельства выписывались лечащим или полицейским врачом и затем передавались в полицию.
Этот шаг стал важным элементом в систематизации учета населения и санитарного контроля в столице.
1917: Реальность ареста Временного правительства
Ночь с 25 на 26 октября 1917 года вошла в историю как время ареста Временного правительства в Зимнем дворце Петрограда. Однако, ключевое событие Октябрьской революции до сих пор окружено мифами.
Как комментирует доктор исторических наук Юлия Кантор, «фактически никакого штурма, толпы возбужденных людей, с боем врывающихся в Зимний, не было».
«Группа попала во дворец со стороны Дворцовой площади, через единственную открытую дверь — подъезд Ее Величества», — рассказывает Юлия Кантор.
«Ее просто забыли запереть. Революционеры поднялись по маленькой лестнице, а отнюдь не по парадной, Иорданской, что показана в фильме Эйзенштейна. Никто не лез и по решетке ворот Зимнего».
Люди под руководством Владимира Антонова-Овсеенко, не зная внутреннего устройства дворца, обнаружили министров в Малахитовом зале. Там Антонов-Овсеенко произнес знаменитую фразу:
«Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными».
1925: Первые ласточки советского судостроения
25 октября 1925 года на Балтийском заводе были спущены на воду первые советские торговые суда — лесовозы «Григорий Зиновьев» и «Товарищ Сталин».
После Гражданской войны морской флот РСФСР находился в критическом состоянии. Острая потребность в новых судах привела к заданию построить в ноябре 1924 года четыре лесовоза, два рефрижератора и один нефтевоз.
Судьба этих судов сложилась по-разному: «Товарищ Сталин» был поврежден льдами, переоборудован в нефтехранилище и списан в 1954 году.
«Григорий Зиновьев» был переименован в «Красный партизан» и, предположительно, потоплен немецкой подводной лодкой 15 января 1943 года.
1926: Галина Вишневская
25 октября 1926 года в Ленинграде родилась Галина Павловна Вишневская — выдающаяся оперная певица, режиссер, педагог и актриса.
Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», она стала одной из самых ярких звезд оперной сцены XX века.