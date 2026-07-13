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Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность

Опубликовано: 13 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность
Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность
Городовой ру
Как запустить завязывание томатов

Для достижения высокой урожайности томатов важно обеспечить правильное питание растений в фазы цветения и плодоношения, поскольку в этот период потребность в питательных веществах возрастает. Есть множество методов подкормки, но не все они одинаково эффективны. Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем подкормить растения в июле.

Для стимуляции завязывания плодов и обеспечения обильного цветения без формирования пустоцветов нужно применять простое, но эффективное средство, состоящее из трёх основных компонентов.

Как приготовить средство

Для приготовления питательного раствора необходимо смешать 9 литров воды с 1 литром молочной сыворотки, добавить одну банку древесной золы и 1 грамм борной кислоты. После тщательного перемешивания раствор нужно настоять в течение 12 часов.

Инструкция по применению

Перед применением важно увлажнить почву водой. На каждое растение следует использовать 500 мл приготовленного раствора.

Применение такой подкормки достаточно один раз в неделю.

Эффект проявится уже через несколько дней – количество цветов на кустах увеличится, при этом полностью исчезнут пустоцветы. В процессе завязывания плоды не будут опадать, желтеть или усыхать, что обеспечит рекордную урожайность.

Ранее мы рассказали, чем подкормить кабачки в июле.

Автор:
Ксения Давыдова
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