Поливаю кусты в июле – и помидоры «рвутся в бой»: цветут и завязывают плоды даже в зной — шикарная урожайность

Для достижения высокой урожайности томатов важно обеспечить правильное питание растений в фазы цветения и плодоношения, поскольку в этот период потребность в питательных веществах возрастает. Есть множество методов подкормки, но не все они одинаково эффективны. Агроном Ксения Давыдова рассказала, чем подкормить растения в июле.
Для стимуляции завязывания плодов и обеспечения обильного цветения без формирования пустоцветов нужно применять простое, но эффективное средство, состоящее из трёх основных компонентов.
Как приготовить средство
Для приготовления питательного раствора необходимо смешать 9 литров воды с 1 литром молочной сыворотки, добавить одну банку древесной золы и 1 грамм борной кислоты. После тщательного перемешивания раствор нужно настоять в течение 12 часов.
Инструкция по применению
Перед применением важно увлажнить почву водой. На каждое растение следует использовать 500 мл приготовленного раствора.
Применение такой подкормки достаточно один раз в неделю.
Эффект проявится уже через несколько дней – количество цветов на кустах увеличится, при этом полностью исчезнут пустоцветы. В процессе завязывания плоды не будут опадать, желтеть или усыхать, что обеспечит рекордную урожайность.
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