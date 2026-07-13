Перо Жар-птицы, перевод на вьетнамский и 50 миллионов зрителей: как «Алые паруса» покорили мир

Праздник выпускников был переведен на три языка.

В Санкт-Петербурге в очередной раз отгремели «Алые паруса». Это не просто выпускной, а настоящий бренд России, который с каждым годом становится всё круче.

В этот раз шоу побило все рекорды — и по количеству зрителей, и по технологиям.

50 миллионов зрителей: праздник планетарного масштаба

Только представьте: за приключениями брига в акватории Невы следили почти 50 миллионов человек по всему миру, сообщает "Пятый канал".

Около 28 миллионов смотрели шоу по телевизору, а еще 20 миллионов — в интернете. Настоящий «бум» случился в соцсети «Одноклассники», где видео набрало 14 миллионов просмотров.

Чтобы иностранцам тоже всё было понятно, трансляцию впервые переводили на английский, китайский и вьетнамский языки.

Кто гулял на Дворцовой?

В самом центре Петербурга собралось 65 тысяч человек. В основном это выпускники, которые заслужили этот праздник за годы учебы.

География впечатляет: приехали ребята из 35 регионов страны. Особыми гостями стали выпускники из Мариуполя.

Для них этот день стал двойным праздником — ребята официально получили свои школьные аттестаты прямо в Петербурге.

Звезды, мосты и Жар-птица

Концерт на Дворцовой площади был по-настоящему мощным. Для молодежи пели Люся Чеботина, Ёлка и Татьяна Куртукова. А вели шоу знакомые всем Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров.

В этом году организаторы заморочились с картинкой. Для телезрителей создали уникальную графику: разведенные мосты в эфире переплетались с огненными перьями Жар-птицы и русскими узорами.

Главный герой — бриг «Россия»

В ночь на 28 июня наступил кульминационный момент. Под музыку и залпы салюта в Неву вошел знаменитый бриг «Россия». Его алые паруса — это символ надежды и большой мечты.

Интересный факт: паруса на корабле сделаны из специальной ткани, которая выглядит ярко даже в сумерках петербургских белых ночей.

Корабль прошел под разведенным Дворцовым мостом так ювелирно, что у зрителей захватывало дух.

Ранее «Городовой» рассказывал, что праздник выпускноков покажут через призму русских сказок.