Готовлю вёдрами базиликовый соус на зиму — к мясу, на хлеб, в пасту, вкус божественный

Соус с базиликом — отличная заготовка, которая разнообразит зимнее меню. В его основе — помидоры, болгарский перец, лук и много свежей зелени. Он получается насыщенным, ароматным и не требует сложных манипуляций. Рецепт проверен временем и подходит даже для начинающих хозяек, пишет автор блога "Мой Дастархан Вкусно и Быстро".
Ингредиенты на 3 банки по 0,5 л
Чтобы приготовить три полулитровые банки соуса, потребуются следующие ингредиенты: помидоры — 1 кг, сладкий перец — 350 г, репчатый лук — 300 г, свежий базилик —90 г, укроп — 60 г, петрушка — 50 г, чеснок — 5–6 зубчиков. Также понадобятся соль (1 ст. ложка), сахар (1,5 ст. ложки), кориандр и чёрный перец по вкусу, растительное масло — 80 мл и столовый уксус 9% — 1 ст. ложка.
Пошаговое приготовление
- Помидоры, болгарский перец и лук перебивают блендером или пропускают через мясорубку.
- Массу солят, добавляют сахар и ставят на средний огонь.
- После закипания варят 30 минут. Тем временем с базилика обрывают листья (стебли не используют) и мелко нарезают.
- Укроп и петрушку также измельчают.
- Когда овощная основа загустеет, кладут кориандр, перец, чеснок и всю зелень, перемешивают и варят ещё 10 минут.
- В самом конце вливают масло и уксус.
- Готовый соус раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.
Личный опыт автора
Я готовлю этот соус уже несколько лет. Первый раз приготовила его для пробы, а теперь он стал обязательной заготовкой на зиму. Особенно люблю его с пастой или как добавку к мясным блюдам. Гости всегда спрашивают рецепт. Самое приятное — готовится он быстро, а результат превосходит ожидания.
Вывод
Базиликовый соус — простой, ароматный и универсальный. Готовится за час, хранится всю зиму и подходит к любым блюдам.
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