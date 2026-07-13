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Готовлю вёдрами базиликовый соус на зиму — к мясу, на хлеб, в пасту, вкус божественный

Опубликовано: 13 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Готовлю вёдрами базиликовый соус на зиму — к мясу, на хлеб, в пасту, вкус божественный
Готовлю вёдрами базиликовый соус на зиму — к мясу, на хлеб, в пасту, вкус божественный
Legion-Media
Базиликовый соус на зиму: рецепт с помидорами, перцем и зеленью — ароматная заготовка, которая покорила миллионы.

Соус с базиликом — отличная заготовка, которая разнообразит зимнее меню. В его основе — помидоры, болгарский перец, лук и много свежей зелени. Он получается насыщенным, ароматным и не требует сложных манипуляций. Рецепт проверен временем и подходит даже для начинающих хозяек, пишет автор блога "Мой Дастархан Вкусно и Быстро".

Ингредиенты на 3 банки по 0,5 л

Чтобы приготовить три полулитровые банки соуса, потребуются следующие ингредиенты: помидоры — 1 кг, сладкий перец — 350 г, репчатый лук — 300 г, свежий базилик —90 г, укроп — 60 г, петрушка — 50 г, чеснок — 5–6 зубчиков. Также понадобятся соль (1 ст. ложка), сахар (1,5 ст. ложки), кориандр и чёрный перец по вкусу, растительное масло — 80 мл и столовый уксус 9% — 1 ст. ложка.

Пошаговое приготовление

  1. Помидоры, болгарский перец и лук перебивают блендером или пропускают через мясорубку.
  2. Массу солят, добавляют сахар и ставят на средний огонь.
  3. После закипания варят 30 минут. Тем временем с базилика обрывают листья (стебли не используют) и мелко нарезают.
  4. Укроп и петрушку также измельчают.
  5. Когда овощная основа загустеет, кладут кориандр, перец, чеснок и всю зелень, перемешивают и варят ещё 10 минут.
  6. В самом конце вливают масло и уксус.
  7. Готовый соус раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Личный опыт автора

Я готовлю этот соус уже несколько лет. Первый раз приготовила его для пробы, а теперь он стал обязательной заготовкой на зиму. Особенно люблю его с пастой или как добавку к мясным блюдам. Гости всегда спрашивают рецепт. Самое приятное — готовится он быстро, а результат превосходит ожидания.

Вывод

Базиликовый соус — простой, ароматный и универсальный. Готовится за час, хранится всю зиму и подходит к любым блюдам.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковую пиццу.

Автор:
Евгения Сухова
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