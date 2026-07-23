Итальянская намазка, покорившая весь мир: съедается за один укус — готовится моментально

Итальянская кухня известна своим изысканным вкусом, где вяленые томаты и базилик являются ключевыми ингредиентами многих блюд. Это сочетание способно превратить даже простую закуску в кулинарный шедевр. Предлагаем вашему вниманию рецепт итальянской намазки, который ярко демонстрирует эту особенность.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 200 гр;
- вяленые томаты — 60 гр;
- базилик — пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 2 гр.
Инструкция по приготовлению:
1. Достаньте сливочное масло из холодильника и взбейте его миксером до получения воздушной консистенции.
2. Добавьте вяленые томаты к взбитому маслу.
3. Промойте и высушите базилик, затем мелко нарежьте.
4. Очистите чеснок и пропустите его через пресс.
5. Соедините измельченный чеснок и базилик с масляной смесью, тщательно перемешайте.
6. Подавайте пасту на свежем багете.
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