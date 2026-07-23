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Итальянская намазка, покорившая весь мир: съедается за один укус — готовится моментально

Опубликовано: 23 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Итальянская намазка, покорившая весь мир: съедается за один укус — готовится моментально
Итальянская намазка, покорившая весь мир: съедается за один укус — готовится моментально
Городовой ру
Итальянская кухня известна своим изысканным вкусом, где вяленые томаты и базилик являются ключевыми ингредиентами многих блюд. Это сочетание способно превратить даже простую закуску в кулинарный

Итальянская кухня известна своим изысканным вкусом, где вяленые томаты и базилик являются ключевыми ингредиентами многих блюд. Это сочетание способно превратить даже простую закуску в кулинарный шедевр. Предлагаем вашему вниманию рецепт итальянской намазки, который ярко демонстрирует эту особенность.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 200 гр;
  • вяленые томаты — 60 гр;
  • базилик — пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 2 гр.

Инструкция по приготовлению:

1. Достаньте сливочное масло из холодильника и взбейте его миксером до получения воздушной консистенции.

2. Добавьте вяленые томаты к взбитому маслу.

3. Промойте и высушите базилик, затем мелко нарежьте.

4. Очистите чеснок и пропустите его через пресс.

5. Соедините измельченный чеснок и базилик с масляной смесью, тщательно перемешайте.

6. Подавайте пасту на свежем багете.

Ранее мы рассказали, как приготовить котлеты в духовке.

Автор:
Ксения Давыдова
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