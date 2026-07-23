Синоптики предупредили: Алтай накрыло ливнями, Урал сохнет, в центре грозы — готовьтесь к контрастам

Атлантический циклон перекраивает погоду на всей территории страны.

Алтайский край переживает мощнейший удар непогоды. За считанные часы на регион обрушилось до 50 мм осадков, а порывы ветра достигали ураганных значений — 22 м/с. Наиболее пострадал райцентр Краснощёково, где стихия срывала кровли, крушила заборы и переворачивала автомобильные прицепы. Особый драматизм ситуации добавлял температурный фон: шквалы пришли в момент, когда воздух раскалился до +34, создав контраст, который природа разрешила разрушительной мощью. Об этом рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Урал: первый вздох после паводков

В Свердловской области погода сыграла в другую игру. Здесь после затяжного периода дождей и подтоплений наконец выглянуло солнце, и паводковая обстановка начала стабилизироваться. В то же время в Черноземье день оказался на редкость контрастным: Белгородскую область накрыли грозовые тучи, понизив температуру до +18, тогда как в соседней Воронежской области сохранялась 30-градусная жара. Разница в несколько сотен километров — и климат словно с разных планет.

Атлантический вихрь меняет расклады

Ключевой передел погоды спровоцировал атлантический циклон. Он ворвался на Русскую равнину, вытеснил антициклон к отрогам Урала и отправил фронтальные системы на юг Сибири. До конца недели эти структуры продолжат своё влияние. На Алтае до субботы будут формироваться массивы грозовой облачности с ливнями и порывистым ветром, при этом жара начнёт отступать — в Барнауле после +30 днём будет уже не выше +28.

Кому сухо, кому мокро

Урал в ближайшие дни осадков не получит — это поможет окончательно снять паводковую напряжённость. Европейская часть России окажется в зоне гроз: сухо будет только на юге — в низовьях Волги и Дона, а также на Кубани и Кавказе. Основные ливни придутся на север региона, где в отдельных районах может выпасть до 20 мм влаги.

Термометры показывают разное лето

На востоке Русской равнины тепло нарастает: Урал прогреется до +30, в Поволжье столбики поднимутся до +33. При этом север и запад страны остывают. В средней полосе +20...+25, на Северо-Западе — не выше +20. В Петербурге плотная облачность удерживает температуру на отметке +18...+19 в середине недели, к выходным воздух прогреется до +22. В Москве повезло больше: ливни будут локальными и недолгими, поэтому похолодание окажется слабым — +23...+25, с небольшим спадом в четверг.

Вывод

Алтай продолжает бороться с ураганами и ливнями, Урал выходит из паводкового кризиса, а Европейская Россия переживает череду гроз и температурных качелей. Причина — атлантический циклон, который перекроил погодную карту и сохранит влияние до выходных.

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