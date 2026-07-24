Городовой / Полезное / Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу ложку в холодильник — и ложусь спать: утром в зеркале королева красоты Новости Петербурга
Кормлю огурцы хлебом в июле — и собираю по 8 кг хрустящих плодов с каждого куста Полезное
Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста Новости Петербурга
Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили Новости Петербурга
Народные приметы на 24 июля: что можно и нельзя делать в день княгини Ольги Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет

Опубликовано: 24 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет
Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет
Городовой ру
Как приготовить индийские лепешки

Лепешки могут стать прекрасной альтернативой хлебу и прочей выпечке. Особенно удачными получаются индийские лепешки бхатури. Портал "Аймкук" поделился отличным рецептом.

Ингредиенты:

  • мука - 400 г;
  • простокваша - 1,5 стакана;
  • соль - 1 чайная ложка;
  • сода - 1 чайная ложка;
  • сахар - 2 чайные ложки;
  • масло растительное - для жарки.

Приготовление:

На первом этапе нужно просеять муку, высыпать её в миску. Добавить соль, сахар и соду. Перемешать сухие ингредиенты.

Влить простоквашу, начать замешивать тесто. Если этого напитка нет, то можно заменить его йогуртом. Именно кисломолочный напиток придает тесту пористость и пышность. Замешать однородное тесто, дать постоять и разделить на одинаковые шарики.

Раскатать тесто, нагреть сковороду с маслом и обжарить каждую лепёшку до готовности. На это уйдёт не более 3 минут с каждой стороны. Подавать лепешки нужно в теплом или остывшем виде.

Личный опыт

Чаще всего я жарю индийские лепешки без масла. Они становятся более хрустящими и менее калорийными. Достаточно хорошо прогреть сковороду и обжарить лепешки до румяной корочки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить сочные котлеты без мясорубки.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью