Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет

Лепешки могут стать прекрасной альтернативой хлебу и прочей выпечке. Особенно удачными получаются индийские лепешки бхатури. Портал "Аймкук" поделился отличным рецептом.
Ингредиенты:
- мука - 400 г;
- простокваша - 1,5 стакана;
- соль - 1 чайная ложка;
- сода - 1 чайная ложка;
- сахар - 2 чайные ложки;
- масло растительное - для жарки.
Приготовление:
На первом этапе нужно просеять муку, высыпать её в миску. Добавить соль, сахар и соду. Перемешать сухие ингредиенты.
Влить простоквашу, начать замешивать тесто. Если этого напитка нет, то можно заменить его йогуртом. Именно кисломолочный напиток придает тесту пористость и пышность. Замешать однородное тесто, дать постоять и разделить на одинаковые шарики.
Раскатать тесто, нагреть сковороду с маслом и обжарить каждую лепёшку до готовности. На это уйдёт не более 3 минут с каждой стороны. Подавать лепешки нужно в теплом или остывшем виде.
Личный опыт
Чаще всего я жарю индийские лепешки без масла. Они становятся более хрустящими и менее калорийными. Достаточно хорошо прогреть сковороду и обжарить лепешки до румяной корочки.
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