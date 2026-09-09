Плюс 6% к урожаю и полный ход озимых: в Ленобласти собрали 100 тысяч тонн зерна и уже сеют рапс

Урожайность составила выше прошлогоднего показателя.

Жара в полях Ленобласти капризная. Поэтому фермеры Ленинградской области ценят каждый сухой день. Сейчас в полях кипит работа: нужно успеть собрать то, что выросло, и сразу заложить основу для следующего года.

Урожай радует: зерна больше, чем год назад

В этом году показатели лучше прошлых. Местные аграрии уже собрали 100 тысяч тонн зерна. Это больше половины от всего намеченного плана, сообщили в Администрации Ленобласти.

Выросла и урожайность. С каждого гектара собирают в среднем 45,8 центнера зерна. Это на 6% больше, чем прошлым летом.

Наше лето часто «радует» дождями. Из-за этого колосья намокают и лягают на землю. Но фермерам помогает современная техника. Умные комбайны легко подбирают даже полегшие культуры.

А специальные сушильные комплексы быстро доводят влажное зерно до нужного качества.

Зачем сеять осенью?

Пока одни машины убирают хлеб, другие уже засевают поля заново. В Ленобласти начался озимый сев. В землю уже заложили семена рапса и пшеницы, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

В чем смысл озимых? Их сеют «под зиму». До морозов семена успевают пустить корни, а потом «спят» под снегом. Весной они просыпаются первыми и быстро идут в рост.

Снимать такой урожай можно уже в июле. Это помогает разгрузить фермеров во время тяжелой весенней посевной.

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