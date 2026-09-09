Синоптики обновили данные: заморозки, ливни, штормовой ветер — погодный коллаж в России

Заморозки до –3°, штормовой ветер и сильные дожди ожидаются в регионах России 9–10 сентября.

Сентябрь продолжает испытывать регионы России на прочность: пока одни территории борются с аномальной жарой и пожарами, другие готовятся к заморозкам, ливням и штормовому ветру. По данным Росгидромета, в ближайшие двое суток сразу несколько субъектов окажутся в зоне действия опасных метеоявлений. Разберём, где ожидаются резкие перепады температур, а где стоит готовиться к разгулу стихии..

9 сентября

Ночь в Луганской Народной Республике будет холодной — до –3 C. В Иркутской области разгуляется непогода: сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с. На юге Приволжского федерального округа ожидаются интенсивные осадки. На Камчатке в южных районах — дожди и ветер до 20 м/с. В этих регионах лучше быть начеку и сверяться с прогнозом.

10 сентября

В ближайшие дни погода приготовила серьёзные испытания для нескольких регионов. Ленинградская и Магаданская области окажутся под затяжными дождями. На арктическом побережье Якутии осадки усилятся порывистым ветром до 21 м/с, а на Чукотке — до 23 м/с.

Север Камчатки также встретит непогоду: дожди и ветер до 20 м/с. В Иркутской области ситуация осложнится грозами и порывами ветра до 20 м/с. Синоптики советуют жителям этих территорий быть особенно внимательными и следить за обновлениями прогноза.

Вывод

Ближайшие двое суток принесут контрастную погоду — от ночных заморозков до штормовых ветров с ливнями. Жителям регионов с высоким классом пожарной опасности следует соблюдать особую осторожность. Будьте внимательны и следите за оперативными сводками.

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