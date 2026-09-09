Пенсия после ухода из жизни: какие выплаты положены родственникам и как их получить

После ухода близкого человека семья часто не знает, что пенсия за последний месяц его жизни может перейти родственникам. Речь идет только о сумме, которая начислена, но не выплачена из-за смерти.
Вопрос непростой, но разобраться в нем стоит — деньги могут стать неожиданной поддержкой в трудный период.
Кто имеет право на выплату
Закон выделяет две категории получателей с разными условиями. Первая — нетрудоспособные члены семьи, жившие вместе с умершим: супруг-пенсионер, несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью, родители-инвалиды.
Обязательно совместное проживание, подтвержденное регистрацией. Вторая — наследники по закону или завещанию, если иждивенцев нет: тогда неполученная сумма входит в наследственную массу и оформляется через нотариуса.
Как оформить: порядок действий
- соберите документы — паспорт, свидетельство о смерти, подтверждение родства, справку о совместном проживании, СНИЛС умершего;
- определите статус: иждивенец обращается в Соцфонд, наследник — к нотариусу;
- подайте заявление в Соцфонд по месту получения пенсии умершим — лично, через МФЦ или почтой;
- дождитесь решения: рассмотрение занимает до месяца, при положительном ответе деньги перечислят на указанный счет;
- не затягивайте — на подачу заявления закон отводит четыре месяца со дня смерти.
Частые ошибки
Многие семьи теряют право на выплату просто из-за незнания, отмечает источник. Кто-то пропускает четырехмесячный срок, кто-то не может подтвердить совместное проживание при разной регистрации.
Если пенсия приходила на карту и не была снята, она входит в наследство и оформляется через нотариуса в общем порядке.
Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.