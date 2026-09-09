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Пенсия после ухода из жизни: какие выплаты положены родственникам и как их получить

Опубликовано: 9 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пенсия после ухода из жизни: какие выплаты положены родственникам и как их получить
фото legion-media
Как забрать деньги умершего родственника

После ухода близкого человека семья часто не знает, что пенсия за последний месяц его жизни может перейти родственникам. Речь идет только о сумме, которая начислена, но не выплачена из-за смерти.

Вопрос непростой, но разобраться в нем стоит — деньги могут стать неожиданной поддержкой в трудный период.

Кто имеет право на выплату

Закон выделяет две категории получателей с разными условиями. Первая — нетрудоспособные члены семьи, жившие вместе с умершим: супруг-пенсионер, несовершеннолетние дети, взрослые дети с инвалидностью, родители-инвалиды.

Обязательно совместное проживание, подтвержденное регистрацией. Вторая — наследники по закону или завещанию, если иждивенцев нет: тогда неполученная сумма входит в наследственную массу и оформляется через нотариуса.

Как оформить: порядок действий

  • соберите документы — паспорт, свидетельство о смерти, подтверждение родства, справку о совместном проживании, СНИЛС умершего;
  • определите статус: иждивенец обращается в Соцфонд, наследник — к нотариусу;
  • подайте заявление в Соцфонд по месту получения пенсии умершим — лично, через МФЦ или почтой;
  • дождитесь решения: рассмотрение занимает до месяца, при положительном ответе деньги перечислят на указанный счет;
  • не затягивайте — на подачу заявления закон отводит четыре месяца со дня смерти.

Частые ошибки

Многие семьи теряют право на выплату просто из-за незнания, отмечает источник. Кто-то пропускает четырехмесячный срок, кто-то не может подтвердить совместное проживание при разной регистрации.

Если пенсия приходила на карту и не была снята, она входит в наследство и оформляется через нотариуса в общем порядке.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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