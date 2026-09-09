Падающее давление, гроза и +23°: синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев перед резким похолоданием

В Петербург вернулось лето.

Петербуржцев снова ждет сюрприз от погоды. В город пришло настоящее тепло. Правда, пробыть весь день сухим вряд ли получится.

Тепло, но с дождиком

Сегодня в Северной столице будет по-настоящему жарко — от +21 до +23 градусов. В Ленинградской области термометры и вовсе покажут до +24°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Но расслабляться не стоит. Небо периодически будут затягивать тучи, прольются короткие дожди. А к вечеру на юго-западе области синоптик обещает грозы.

Почему так резко потеплело?

Всё дело в мощном тёплом циклоне, который пригнал в регион прогретый воздух. Из-за этого температура сейчас выше нормы сразу на 4–5 градусов.

Вообще, такая чехарда — типичная история для Петербурга. Город зажат между Финским заливом и Ладожским озером. Из-за этого погода у нас меняется буквально за пару часов, а влажность почти всегда высокая.

Давление падает: берегите голову

Ветер сегодня умеренный, юго-восточный. А вот атмосферное давление начинает падать. Оно опустится до 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Если вы метеочувствительны, к вечеру можете почувствовать легкую слабость или головную боль. Пейте больше воды и не перегружайте себя работой.

Что ждет нас в четверг?

Увы, тепло долго не простоит. Уже в четверг в городе станет заметно свежее.

Ночью еще будет относительно тепло (до +17°) и гремуче — возможны грозы. А вот днем температура упадет до +16…+18 градусов. И, конечно же, снова пройдут кратковременные дожди.

Так что ловите момент и наслаждайтесь теплом сегодня! Главное — не забудьте прихватить с собой зонт.

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