Не Мальдивы, но дешевле и лучше: за границу без заграна за чистым морем - русских встречают как своих

Куда поехать в отпуск в сентябре 2026 года

Абхазия привлекает простором, чистейшей водой и горами у кромки моря. Это отдых "за границей" без загранпаспорта и виз. Рассказываем о главных курортах.

Гагра

Ближайший к границе курорт делится на две части. Старая Гагра — романтика прошлого века: Приморский парк, Колоннада, галечные пляжи и прозрачная вода. Новая Гагра — современные отели, аквапарк, песчано-галечные пляжи и водные развлечения.

Пицунда

Для оздоровления выбирайте Пицунду. Реликтовая роща сосен площадью 200 гектаров создаёт целебный воздух. Пицундская бухта — без волн, с самой чистой водой на Кавказе. В соседнем Лдзаа — песчаные пляжи в тени сосен.

Новый Афон

Компактный курорт с главными достопримечательностями: монастырь с золотыми куполами, пещера с подземными озёрами, водопад и озеро Псырцха. С Иверской горы открывается панорама на побережье.

Сухум

Столица для любителей прогулок и истории. Набережная Махаджиров, восточный кофе, Ботанический сад, обезьяний питомник, руины вилл и рестораны с местной кухней.

Когда ехать

Самый выгодный период — сентябрь–октябрь. Море прогрето до +24°C, на рынках — инжир и виноград, цены на жильё снижены на 30–40%.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова не раз бывала в Абхазии и каждый раз возвращается оттуда с новыми впечатлениями. Она советует проходить границу рано утром или поздно вечером, брать наличные, для поездок в горы выбирать кроссовер.

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