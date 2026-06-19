Пять человек на место и работа в кармане: почему абитуриенты штурмуют питерские колледжи

Приемная компания продлится до 15 августа.

Приемная кампания стартует 20 июня. Это общий день старта и для города, и для области.

Важно помнить про два дедлайна:

До 10 августа принимают документы там, где есть творческие или профильные испытания. Это дизайн, музыка, спорт, некоторые направления в медицине и педагогике.

принимают документы там, где есть творческие или профильные испытания. Это дизайн, музыка, спорт, некоторые направления в медицине и педагогике. До 15 августа — во все остальные места на бюджет.

Бюджетных мест стало больше

В этом году Петербург готов принять на бесплатное обучение больше 29 тысяч человек, сообщает Смольный.

В Ленинградской области тоже прибавка — добавили 1,5 тысячи мест, общая цифра перевалила за 11 тысяч, ообщила председатель комитета общего и профессионального образования региона Ирина Кириллова на пресс-конференции в ТАСС.

Город активно поддерживает технарей. Если вы хотите идти в строительство, фармацевтику или на инженерные специальности — шансов поступить на бюджет сейчас гораздо больше.

Лайфхак для девятиклассников: всего два ОГЭ

Продолжается эксперимент по упрощенному поступлению. Теперь выпускникам 9-х классов не обязательно сдавать четыре экзамена.

Для поступления на 24 популярные рабочие профессии достаточно иметь результаты всего по двум предметам: русскому языку и математике.

В этом году по такой схеме работают уже 29 колледжей Петербурга. Это отличный шанс для тех, кто не хочет лишний раз нервничать на ОГЭ.

Обучение как на реальном заводе

Забудьте про старые пыльные кабинеты. Сейчас в системе среднего профобразования (СПО) идет большая модернизация.

В колледжах открывают современные мастерские и лаборатории. Оборудование там такое же, как на передовых производствах.

Кстати, в России сейчас активно развивается проект «Профессионалитет». Его суть в том, что крупные заводы и компании курируют студентов с первого курса, а срок обучения немного сокращается за счет упора на практику.

Колледж при университете — зачем это нужно?

В Петербурге 11 крупных вузов (например, Политех, Корабелка, РГПУ им. Герцена) обучают студентов по программам колледжа. В чем плюс?

Вы учитесь у сильных преподавателей. Пользуетесь инфраструктурой вуза. После получения диплома СПО проще продолжить обучение в этом же университете или сразу пойти работать в высокотехнологичные компании-партнеры.

Какие профессии сейчас «в топе»?

Конкурс в петербургские колледжи приличный — в среднем 5 человек на место. Самые популярные направления:

Инженерные специальности и машиностроение.

IT и управление в технических системах.

Медицина, педагогика и туризм.

Рабочие профили: сварщики и повара (на них сейчас очень высокий спрос у работодателей).

Что с работой после выпуска?

Статистика радует: более 86% выпускников находят работу в первый же год. Работодатели буквально «охотятся» за хорошими руками.

Сейчас квалифицированный сварщик или мастер по промышленной автоматике часто зарабатывает больше, чем офисный сотрудник с дипломом вуза.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие профессии выбирают 60 процентов выпускников.