Перед приходом гостей сыплю 7 ст. ложек соли в унитаз: решаю насущную проблему – лайфхак продвинутых хозяек

Домохозяйки проявляют изобретательность в вопросах поддержания чистоты и порядка. Канал «Жизнь вкусная» предлагает эффективный метод использования соли в туалете, который, по утверждению

Домохозяйки проявляют изобретательность в вопросах поддержания чистоты и порядка. Канал «Жизнь вкусная» предлагает эффективный метод использования соли в туалете, который, по утверждению автора, стоит применять перед приемом гостей.

Преимущества соли

Соль известна своими бактерицидными свойствами, что делает ее весьма подходящей для очистки унитаза. Метод, о котором пойдет речь, является простым и экологичным, поскольку соль, в отличие от хлорсодержащих чистящих средств, не представляет угрозы для здоровья. Она способствует замедлению размножения бактерий даже под ободком унитаза, а также растворяет минеральные отложения и мочевой камень.

Инструкция по применению

Возьмите примерно 7 столовых ложек и насыпьте ее в унитаз, равномерно распределив по поверхности чаши, уделив особое внимание области под ободком. Унитаз следует оставить в таком состоянии на 15 минут. После этого достаточно нескольких движений ершиком для удаления всех растворенных загрязнений. Регулярное применение этого метода позволит устранить даже стойкие следы от подтеков воды.

Еще одно применение соли

Соль также может быть эффективно использована в качестве освежителя воздуха.

Для обеспечения приятного и ненавязчивого аромата в помещении, можно использовать следующий метод: поместите одну ложку соли (лучше морской) в небольшую емкость, добавьте десять капель натурального эфирного масла и оставьте в комнате.

Личный опыт

Так как в моем доме живут кошки, а у меня самой есть аллергия на хлорку, я не могу использовать магазинные средства для сантехники. Метод с солью стал настоящей панацеей. Соль прекрасно очищает унитаз, а в совокупности с эфирным маслом дарит чудесный аромат.

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