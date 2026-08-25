Городовой / Полезное / Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров - есть несколько причин: логичное объяснение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Стоит соблюдать осторожность: Лунный гороскоп на 27 августа 2026 года - что ждет людей в этот день Полезное
Морожу зеленые яйца на зиму - нужен лоток и зелень: прыгаю до потолка от такой находки Новости Петербурга
Заливаю этот бюджетный состав — и выгребную яму не откачиваю годами Полезное
Из розетки – не выдергиваем: 3 прибора, на которых нельзя экономить Новости Петербурга
Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров - есть несколько причин: логичное объяснение

Опубликовано: 25 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров - есть несколько причин: логичное объяснение
Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров - есть несколько причин: логичное объяснение
Городовой ру
После перелетов у некоторых пассажиров возникает вопрос, который является вполне логичным. Почему в самолетах нет парашютов? Создается ощущение, что они бы смогли спасти жизни в самых плохих случаях.

Но на самом деле такое не представляется возможным. Портал “Вокруг света” объяснил причины этого.

Большая скорость и высота полета

Лайнер летит со скоростью около 900 км/ч на высоте 11 км. Именно тут возникают главные препятствия. На такой высоте нет кислорода, поэтому человек мгновенно потеряет сознание. Не нужно забывать и об экстремально холодной температуре воздуха. Из-за большой скорости покинуть самолет с парашютом будет небезопасно.

Конструкция лайнера

Самолеты любого производства являются герметичными, поэтому открыть дверь на большой высоте точно не получится. Это связано с разницей давления.

Отсутствие опыта

Надеть парашют, правильно его закрепить и открыть смогут лишь те люди, которые этому обучались. Обычные пассажиры даже не имеют представления, как всем этим пользоваться.

Статистика

Практика показывает, что аварии обычно происходят во время взлетов и посадок, а не на большой высоте. Воспользоваться в такой ситуации парашютом также не удастся из-за низкой высоты.

Как обезопасить себя

Важно слушать всю информацию, которую говорят бортпроводники. Будьте уверены, что они отрабатывали различные внештатные ситуации на тысячи раз, поэтому знают, как действовать.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие услуги в поезде можно получить бесплатно.

Автор:
Анна Ланская
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью