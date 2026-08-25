Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров - есть несколько причин: логичное объяснение

Но на самом деле такое не представляется возможным. Портал “Вокруг света” объяснил причины этого.
Большая скорость и высота полета
Лайнер летит со скоростью около 900 км/ч на высоте 11 км. Именно тут возникают главные препятствия. На такой высоте нет кислорода, поэтому человек мгновенно потеряет сознание. Не нужно забывать и об экстремально холодной температуре воздуха. Из-за большой скорости покинуть самолет с парашютом будет небезопасно.
Конструкция лайнера
Самолеты любого производства являются герметичными, поэтому открыть дверь на большой высоте точно не получится. Это связано с разницей давления.
Отсутствие опыта
Надеть парашют, правильно его закрепить и открыть смогут лишь те люди, которые этому обучались. Обычные пассажиры даже не имеют представления, как всем этим пользоваться.
Статистика
Практика показывает, что аварии обычно происходят во время взлетов и посадок, а не на большой высоте. Воспользоваться в такой ситуации парашютом также не удастся из-за низкой высоты.
Как обезопасить себя
Важно слушать всю информацию, которую говорят бортпроводники. Будьте уверены, что они отрабатывали различные внештатные ситуации на тысячи раз, поэтому знают, как действовать.
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