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Переводной литературы на полках петербургских магазинов становится меньше — чем заменяют дефицит

Опубликовано: 25 августа 2026 20:38
 Проверено редакцией
Городовой ру
Переводной литературы на полках петербургских магазинов становится меньше — чем заменяют дефицит
фото legion-media
Книжные тренды‑2026 в Петербурге

Книжные магазины Петербурга заметно меняют ассортимент: полки всё меньше забиты пособиями по саморазвитию, зато растёт спрос на художественную литературу.

Читатели хотят не инструкций, а возможности отвлечься — поэтому в топе мистика, фэнтези и «уютные детективы».

При этом на рынке ощущается нехватка громких переводных новинок, а издательства всё увереннее делают ставку на российских авторов, отмечает источник.

Что сейчас в тренде

Спрос на книги по саморазвитию и эзотерику просел на 25–30%, зато категории мистики и ужасов прибавили 42%, а фэнтези, приключения и историческая проза — плюс 20%.

Растёт интерес к литературе стран Востока: китайской, японской, корейской. Но лидером по количеству переводов остаётся английский язык — в первом полугодии 2026 года выпущено свыше 4,3 тысяч изданий с него. При этом 81% книг на рынке — работы отечественных авторов.

Как выбрать книгу и не прогадать

Вот несколько подсказок для тех, кто идёт в книжный:

  • смотрите на новинки российских писателей — сейчас это самый активный сегмент;
  • если хочется чего‑то необычного, присмотритесь к авторам из Азии — в этом направлении выходит много свежих изданий;
  • для спокойного чтения берите «уютные детективы» — они стабильно в топе у покупателей;
  • не гонитесь за модными нон‑фикшн‑хитами: в этом сегменте дефицит громких релизов.

Книжный рынок подстраивается под желание читателей уйти от рутины: вместо «как всё успеть» берут истории, которые помогают выдохнуть. Тренд на отечественных авторов и восточную литературу выглядит устойчивым, а книжные магазины всё чаще становятся местом для отдыха, а не просто точкой продаж.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что россияне будут отдыхать почти пять месяцев в 2027 году.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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