Переводной литературы на полках петербургских магазинов становится меньше — чем заменяют дефицит

Книжные магазины Петербурга заметно меняют ассортимент: полки всё меньше забиты пособиями по саморазвитию, зато растёт спрос на художественную литературу.
Читатели хотят не инструкций, а возможности отвлечься — поэтому в топе мистика, фэнтези и «уютные детективы».
При этом на рынке ощущается нехватка громких переводных новинок, а издательства всё увереннее делают ставку на российских авторов, отмечает источник.
Что сейчас в тренде
Спрос на книги по саморазвитию и эзотерику просел на 25–30%, зато категории мистики и ужасов прибавили 42%, а фэнтези, приключения и историческая проза — плюс 20%.
Растёт интерес к литературе стран Востока: китайской, японской, корейской. Но лидером по количеству переводов остаётся английский язык — в первом полугодии 2026 года выпущено свыше 4,3 тысяч изданий с него. При этом 81% книг на рынке — работы отечественных авторов.
Как выбрать книгу и не прогадать
Вот несколько подсказок для тех, кто идёт в книжный:
- смотрите на новинки российских писателей — сейчас это самый активный сегмент;
- если хочется чего‑то необычного, присмотритесь к авторам из Азии — в этом направлении выходит много свежих изданий;
- для спокойного чтения берите «уютные детективы» — они стабильно в топе у покупателей;
- не гонитесь за модными нон‑фикшн‑хитами: в этом сегменте дефицит громких релизов.
Книжный рынок подстраивается под желание читателей уйти от рутины: вместо «как всё успеть» берут истории, которые помогают выдохнуть. Тренд на отечественных авторов и восточную литературу выглядит устойчивым, а книжные магазины всё чаще становятся местом для отдыха, а не просто точкой продаж.
Ранее «Городовой» рассказывал о том, что россияне будут отдыхать почти пять месяцев в 2027 году.