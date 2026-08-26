Пирог «Кростата» выручит, когда гости на пороге: просто, быстро и бюджетно – рецепт

В итальянской кулинарной традиции существует десерт, воплощающий дух домашнего уюта и семейных ценностей. Кростата представляет собой открытый пирог, который сочетает в себе тепло и заботу, присущие традиционным рецептам.
Классический вариант пирога готовится с использованием варенья, джема или фруктовой начинки. Итальянские кулинары отдают предпочтение сезонным фруктам, что придает десерту выразительные акценты и уникальный вкус.
Ингредиенты:
- Мука — 300 гр;
- слива (без косточек) — 500 гр;
- масло сливочное — 130 гр;
- соль — щепотка;
- сахар — 210 гр;
- желток — 2 шт;
- вода — 2 ст. ложки;
- крахмал — 60 гр.
Инструкция по приготовлению
В глубокой емкости соедините муку, соль, сахар, нарезанное кубиками сливочное масло и желтки. Перетрите ингредиенты до состояния крошки, при необходимости добавьте две столовые ложки воды.
Разделите полученное тесто на две неравные части. Большая часть предназначена для формирования основы пирога, меньшую же часть поместите в холодильник. Раскатайте тесто и уложите его в форму, сформируйте бортики вручную, а дно наколите вилкой.
Сливы следует тщательно вымыть, разделить пополам, удалить косточки и нарезать дольками. Затем добавьте сахар и крахмал к фруктам, аккуратно перемешайте и равномерно распределите начинку на тесто в форме для выпечки.
Тесто необходимо вынуть из холодильника, тонко раскатать, нарезать полосками и использовать для украшения верхней части пирога. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 30-40 минут.
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