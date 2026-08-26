Скупаем метрами старый бабушкин текстиль на Авито — вот для чего он нужен в современном доме

Дизайнеры нашли стильное применение бабушкиным скатертям и коврам

Винтажный текстиль из бабушкиных сундуков сегодня скупают метрами на Авито и барахолках. И не ради ностальгии. За старые скатерти, салфетки и наволочки дизайнеры платят большие деньги. Секрет в том, что качественные натуральные ткани и ручная вышивка прошлого имеют характер и фактуру, которых не хватает современной мебели. Используйте эти находки как живые акценты — и интерьер заиграет по-новому без огромных бюджетов, советует источник.

Скатерть — не на стол, а на шторы и подушки

Старая льняная скатерть или вышитая наволочка может стать дорогим акцентом. Сделайте из них занавеску для кухни, диванную подушку или прикроватный коврик.

Небольшие лоскуты натяните на подрамник — получится настенное панно. Главное не переборщить: достаточно 1–2 акцентов, не превращайте комнату в хранилище музея.

Кружево и вышивка в рамке

Нежные бабушкины сокровища — салфетки, ручная вышивка — не должны лежать в шкафу. Поставьте салфетку в фоторамку и используйте как настенный декор. Разместите винтажную вышивку на видном месте — это придаст интерьеру особое эмоциональное тепло. Кружевные салфетки можно положить на журнальный столик или комод, чтобы объединить коллекцию предметов.

Что искать на Авито и барахолках

Любители текстиля с историей ищут ковры с плотным ворсом, восточным орнаментом, бордовыми, песочными и тёмно-зелёными оттенками. Перед покупкой проверяйте изнанку и края — сильный запах сырости, плесень или осыпающееся основание повод отказаться от покупки. Потертости и выцветшие участки не страшны: в винтажном интерьере они выглядят даже интереснее.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент Артем Петров недавно купил на Авито старый домотканый ковёр за 1500 рублей. Отдал в химчистку, срезал бахрому и повесил над диваном в гостиной. «Сначала жена удивилась. Но когда ковёр занял место на стене, комната преобразилась: стало теплее, уютнее, появилась "изюминка", и даже друзья теперь просят контакты продавца». Следующей находкой Артема стала вышитая салфетка — он поместил её в рамку и поставил на комод. Гости не догадываются, что оба предмета стоили дешевле одной дизайнерской подушки.

Вывод

Молодежь покупает бабушкин текстиль, потому что он даёт интерьеру то, чего не купить в масс-маркете: историю, фактуру, тепло и уникальность. При грамотной подаче старый ковёр, скатерть или салфетка выглядят дороже новомодных панно, а стоят копейки.

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