Беру стакан воды и проверяю арбуз на нитраты: полезный совет от биолога

Как проверить арбуз на нитраты

Любимый летний десерт может таить в себе опасность. Нитраты, которыми подкармливают бахчевые для ускоренного роста, в больших количествах превращаются в яд. Биолог Татьяна Мамонова, заместитель директора Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества АПК», рассказала РИА Новости, как проверить безопасность с помощью одного стакана воды, сообщает МИР 24.

Домашний тест

Эксперт советует опустить небольшой кусочек арбузной мякоти в стакан с тёплой кипячёной водой. О чём говорят результаты эксперимента:

Вода слегка помутнела, мякоть сохранила форму — скорее всего, с арбузом всё в порядке, можно есть без опасений.

Вода окрасилась в розовый или красный цвет, а сам кусочек развалился — это тревожный сигнал. Такая реакция указывает на избыток химических веществ, есть плод не стоит.

Важно помнить, что этот тест — лишь быстрый способ заподозрить неладное. Точное содержание нитратов и других вредных веществ могут определить только лабораторные исследования.

На что ещё обратить внимание

Перед тем как нести арбуз домой, присмотритесь к нему внимательнее. Обилие нитратов часто выдают и внешние признаки:

Гладкий, блестящий срез. У здорового арбуза мякоть крупинчатая, а не как у стекла.

Неестественно яркий, пурпурно-красный цвет мякоти с жёлтыми или оранжевыми прожилками.

Множество белых, недозрелых семян при яркой красной мякоти.

Меры предосторожности

Чтобы обезопасить себя и близких, покупайте арбузы в проверенных местах. Отдавайте предпочтение сетевым магазинам и официальным рынкам, где продукция проходит контроль. Не ешьте мякоть у самой корки. Именно там скапливается основная часть нитратов. Храните разрезанный арбуз только в холодильнике и не дольше 12 часов.

Личный опыт корреспондента Артёма Петрова

Артём Петров обожает арбузы, но каждый сезон опасается купить плод с высоким содержанием нитратов. Раньше он полагался только на удачу и совет «постучать по корке», но теперь простой тест с водой стал для Артёма обязательным ритуалом после каждой покупки.

Вывод

Купить вкусный и безопасный арбуз можно, если подойти к выбору осознанно. Не ленитесь провести домашний тест с водой, обращайте внимание на внешний вид и покупайте плоды только в разгар сезона. Эти нехитрые советы помогут наслаждаться любимым лакомством без риска для здоровья.

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